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В Москве на следующей неделе ожидается до семи градусов тепла
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РИА Новости

В Москве на следующей неделе ожидается до семи градусов тепла

15:05 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Температура воздуха до 7 градусов тепла ожидается в начале следующей недели в Москве благодаря теплому мартовскому солнцу, сообщила РИА Новости в четверг главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Следующая неделя начнется с того, что дневная температура начнет постепенно повышаться, и не исключено, что в середине недели в дневные часы температура действительно будет повышаться до отметки плюс 5 - плюс 6 градусов. Возможно повышение температуры до 7 градусов, поскольку уже мартовское солнце довольно быстро прогревает землю", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в таких температурах нет ничего удивительного, потому что снег практически отсутствует и солнечные лучи могут хорошо прогревать земную поверхность.
"Местами небольшие осадки ожидаются и второго, и третьего числа, но, скорее всего, это будет слабый дождичек", - отметила Позднякова.
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Также метеоролог добавила, что рекорд тепла на следующей неделе вряд ли будет побит. Для 5 марта абсолютный максимум составляет плюс 8,9 градусов - в 1995 году, для 6 марта - плюс 6,4, тоже в 1995 году.
Аномально теплая зима наблюдается в этом году в столице. Январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в первый месяц года в столице расцвели первые подснежники, а на прошлой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, нынешней зимой составляет порядка плюс 10 градусов. Рекорды тепла были установлены в столице пять раз за прошлую неделю.
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