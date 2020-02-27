В Москве на следующей неделе ожидается до семи градусов тепла

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Температура воздуха до 7 градусов тепла ожидается в начале следующей недели в Температура воздуха до 7 градусов тепла ожидается в начале следующей недели в Москве благодаря теплому мартовскому солнцу, сообщила РИА Новости в четверг главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Следующая неделя начнется с того, что дневная температура начнет постепенно повышаться, и не исключено, что в середине недели в дневные часы температура действительно будет повышаться до отметки плюс 5 - плюс 6 градусов. Возможно повышение температуры до 7 градусов, поскольку уже мартовское солнце довольно быстро прогревает землю", - рассказала Позднякова.

По словам синоптика, в таких температурах нет ничего удивительного, потому что снег практически отсутствует и солнечные лучи могут хорошо прогревать земную поверхность.

"Местами небольшие осадки ожидаются и второго, и третьего числа, но, скорее всего, это будет слабый дождичек", - отметила Позднякова.

Также метеоролог добавила, что рекорд тепла на следующей неделе вряд ли будет побит. Для 5 марта абсолютный максимум составляет плюс 8,9 градусов - в 1995 году, для 6 марта - плюс 6,4, тоже в 1995 году.