Сотрудники СБУ обнаружили тайник со взрывчаткой в Луганской области

"По предварительным данным следствия, жительница Лисичанска, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям так называемой ЛНР, оставила по месту жительства тайник с оружием и боеприпасами. Из тайника, оборудованного в гараже частного дома, правоохранители изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ 17-М, три гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, взрыватели, взрывчатое вещество, два сигнальных патрона СП-26 и более 100 патронов разного калибра", - говорится в сообщении.