Сотрудники СБУ обнаружили тайник со взрывчаткой в Луганской области

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила в четверг пресс-служба СБУ.
"По предварительным данным следствия, жительница Лисичанска, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям так называемой ЛНР, оставила по месту жительства тайник с оружием и боеприпасами. Из тайника, оборудованного в гараже частного дома, правоохранители изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ 17-М, три гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, взрыватели, взрывчатое вещество, два сигнальных патрона СП-26 и более 100 патронов разного калибра", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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