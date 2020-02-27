Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T15:01+0300
https://ria.ru/20200227/1565281714.html
Сотрудники СБУ обнаружили тайник со взрывчаткой в Луганской области
https://cdn22.img.ria.ru/images/100986/36/1009863608_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_3ba12156c865612485567f042d0c3b51.jpg
РИА Новости

Сотрудники СБУ обнаружили тайник со взрывчаткой в Луганской области

15:01 27.02.2020
110
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники СБУ Украины. Архивное фото
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила в четверг пресс-служба СБУ.
"По предварительным данным следствия, жительница Лисичанска, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям так называемой ЛНР, оставила по месту жительства тайник с оружием и боеприпасами. Из тайника, оборудованного в гараже частного дома, правоохранители изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ 17-М, три гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, взрыватели, взрывчатое вещество, два сигнальных патрона СП-26 и более 100 патронов разного калибра", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
11 февраля, 16:58
Житель Луганской области пытался вывезти в Россию часть вертолета
010000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныЛуганская областьООНВ мире
Рекомендуем
Украинская военная техника на Донбассе
Украинская партия "Голос" представила план по возвращению Донбасса
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генштаба рассказал французскому коллеге о претензиях к НАТО
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
Румынская церковь призвала готовиться к Всеправославному собору
Российский предприниматель Виктор Бут
Защита обжалует решение о помещении Бута в спецблок в тюрьме в США
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
Президент Монголии подарил Китаю 30 тысяч баранов
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
В Госдуме прокомментировали заявление командующего ВМС Украины
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
"Левые" в Германии подали жалобу на Меркель из-за убийства Сулеймани
Белый дом в Вашингтоне
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
Турция
Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
Полиция Таиланда
СМИ: в Бангкоке мужчина избил жену после четырех попыток ее застрелить
Судно Duncan Island в порту Калуннборг в Дании
В Дании отпустили задержанных российских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский
На сайте президента Украины нашли ошибки в биографии Зеленского
Малое море в Испании
Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Аксенов назвал новый памятный день на Украине "трагедией в умах"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния