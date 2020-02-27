В Испании число заразившихся коронавирусом возросло до 16 человек

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании возросло до 16, включая два случая заражения у иностранцев, которые уже выписаны из больниц, следует из данных министерства здравоохранения страны.

Директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон в ходе пресс-конференции заявил, что на данный момент в стране есть 14 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Сообщается, что пять случаев зарегистрировано на Канарских островах, четыре - в Мадриде, по два в Валенсии и Каталонии и еще один случай в Севилье.

По словам Симона, из 14 человек, у которых был выявлен коронавирус, 11 вернулись в страну из Италии.