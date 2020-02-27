ЕЭК предложила лидерам ЕАЭС одномоментно отменить все барьеры

МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что предлагает лидерам стран Евразийского экономического союза ( Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что предлагает лидерам стран Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ) одномоментно принять решение об отмене всех барьеров и ограничений в рамках союза и "не порождать новые".

Как передает госагентство Белта, в четверг в Минске с Мясниковичем встретился белорусский лидер Александр Лукашенко.

"В торговле товарами у нас масса барьеров и изъятий. Президент поддержал мое предложение, чтобы, может быть, одномоментно принять решение: все страны отменяют барьеры и ограничения и дают установки правительствам не порождать новые. Но это может быть решение только глав государств", - заявил Мясникович по итогам встречи.

По словам председателя коллегии ЕЭК, эти барьеры по сути не являются определяющими в торговле, но "создают массу препятствий для бизнеса и для людей", и из-за этого "формируется негативное социальное мнение, что союз ничего не дает". Если же стороны пойдут на то, чтобы отменить их и не порождать новые, это "будет великое дело", считает он.

Как отметил Мясникович, около двух третьих всех препятствий в рамках союза создали сами пять государств. В частности, указал он, речь идет о торговле подакцизными товарами (алкоголь, табак), вопросах, связанных с транзитом, с инфраструктурными платформами (трубопроводный, воздушный, автомобильный транспорт). По словам председателя коллегии ЕЭК, возникают различного рода регуляторы, которые "преследуют не столько государственные, сколько корпоративные цели и тем самым создают проблемы". "Если будут разные тарифы, например, на прокачку газа, - это не общий рынок. Это раздражает бизнес, да и государства", - сказал Мясникович.

Он считает, что странам нужно бороться с продукцией, которая пришла незаконными методами из третьих стран, а не "стремиться незаконными методами защитить отечественного производителя". "Потому что начинаешь это делать - и получаешь ответные меры от коллег по ЕАЭС. В результате теряем все", - заявил председатель коллегии ЕЭК.

Мясникович также обратил внимание, что решения, принятые лидерами стран ЕАЭС, не всегда выполняются на экспертном уровне, и заверил, что будет стремиться решить эту проблему. Кроме того, он сообщил, что проект документа о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года разработан и находится в высокой степени готовности.