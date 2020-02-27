Румынская церковь призвала готовиться к Всеправославному собору

АММАН, 27 фев - РИА Новости. Румынская православная церковь предлагает провести конференцию по подготовке Всеправославного собора, заявил на межправославном совещании в Аммане представитель Румынской церкви митрополит Тырговиштский Нифон.
"Мы полагаем, что для будущего возможного Собора предстоятелей или грядущей общеправославной встречи нужно провести подготовительную конференцию, чтобы надлежащим образом обсудить повестку дня такой встречи, которая привела бы к реальному единению в православном мире", - сказал иерарх.
Совещание глав и представителей шести поместных Церквей прошло в среду в закрытом режиме, некоторые тезисы выступлений публикует в четверг сайт Московского патриархата.
В совещании приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней вместе с архиереями этих Церквей, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей.
Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
21 февраля, 19:00Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет