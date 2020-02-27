Румынская церковь призвала готовиться к Всеправославному собору

"Мы полагаем, что для будущего возможного Собора предстоятелей или грядущей общеправославной встречи нужно провести подготовительную конференцию, чтобы надлежащим образом обсудить повестку дня такой встречи, которая привела бы к реальному единению в православном мире", - сказал иерарх.

В совещании приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней вместе с архиереями этих Церквей, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей.

Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.