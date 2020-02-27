Патриарх Кирилл поблагодарил участников амманской встречи Церквей

АММАН, 27 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил предстоятелей и представителей поместных Церквей, прибывших на встречу в Аммане, а также самого организатора совещания, Иерусалимский патриархат, "за смелость".

"Это мужественный и верный шаг, и я уверен, что он войдет в историю. В столь непростые для православия времена первая по времени появления апостольская кафедра вновь исполняет свою историческую миссию одного из ключевых центров мирового православия", - сказал патриарх.

Совещание глав и представителей шести поместных Церквей прошло в среду в закрытом режиме, некоторые тезисы выступлений публикует в четверг сайт Московского патриархата.

"Велика и заслуга предстоятелей и представителей поместных Церквей, прибывших на эту встречу, ибо само согласие принять в ней участие в некоторых случаях требовало определенной смелости", - продолжил патриарх.

Против инициативы Иерусалимского патриарха резко выступил Константинопольский патриарх Варфоломей, его поддержали еще ряд предстоятелей-греков. По мнению патриарха Кирилла, именно забота о сохранении единства Церкви побудила всех участников совещания "отвергнуть все иные соображения" и прибыть в Амман.