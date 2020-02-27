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Религия и мировоззрение
2020-02-27T14:50+0300
https://ria.ru/20200227/1565281134.html
Патриарх Кирилл поблагодарил участников амманской встречи Церквей
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:177:2325:1485_1036x0_80_0_0_e986abe3a17b307fcdd44bf53b16fd80.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл поблагодарил участников амманской встречи Церквей

14:50 27.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
АММАН, 27 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил предстоятелей и представителей поместных Церквей, прибывших на встречу в Аммане, а также самого организатора совещания, Иерусалимский патриархат, "за смелость".
"Это мужественный и верный шаг, и я уверен, что он войдет в историю. В столь непростые для православия времена первая по времени появления апостольская кафедра вновь исполняет свою историческую миссию одного из ключевых центров мирового православия", - сказал патриарх.
Совещание глав и представителей шести поместных Церквей прошло в среду в закрытом режиме, некоторые тезисы выступлений публикует в четверг сайт Московского патриархата.
"Велика и заслуга предстоятелей и представителей поместных Церквей, прибывших на эту встречу, ибо само согласие принять в ней участие в некоторых случаях требовало определенной смелости", - продолжил патриарх.
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон на патриаршем подворье Антиохийской православной церкви в Дамаске, Сирия. 17 ноября 2018
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Против инициативы Иерусалимского патриарха резко выступил Константинопольский патриарх Варфоломей, его поддержали еще ряд предстоятелей-греков. По мнению патриарха Кирилла, именно забота о сохранении единства Церкви побудила всех участников совещания "отвергнуть все иные соображения" и прибыть в Амман.
В совещании приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней вместе с архиереями этих Церквей, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей. Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Амман (город)СловакияИорданияВ мире
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