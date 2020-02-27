Глава Минздрава Австрии рассказал о плане борьбы с коронавирусом

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер выразил уверенность, что в Глава министерства здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер выразил уверенность, что в Вене идеально отреагируют на первый в столице случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения вирусом в Вене подтвердился в четверг, инфицирован 72-летний мужчина, который сейчас находится в изоляторе больнице Рудольфштифтунг в районе Ландштрассе.

"Я абсолютно убеждён в том, что в этом случае реакция будет идеальной", - сказал Аншобер на заседании Национального совета Австрии, добавив, что все стратегии по борьбе с вирусом будут последовательно выполнены.

В связи с распространением коронавируса в Австрии создан кризисный штаб при участии МВД и министерства здравоохранения республики. Штаб проводит регулярные заседания для оценки текущей ситуации и разработки необходимых мер реагирования на подтверждённые случаи, а также подозрения на наличие вируса. В частности, если вирус подтверждается, австрийская полиция выясняет, где передвигался и с кем контактировал инфицированный. В случае с Веной штаб тесно взаимодействует для этого с властями столицы.

Всего в Австрии три подтверждённых случая. Первые два подтвердились во вторник. Речь идет об итальянской паре, проживающей в Инсбруке (федеральная земля Тироль) и недавно побывавшей в отпуске на родине. Их жизни ничто не угрожает.