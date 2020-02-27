Актер из Comedy Club оценил слухи о двойнике Путина

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Известный благодаря пародиям на президента России Известный благодаря пародиям на президента России Владимира Путина актер из Comedy Club Дмитрий Грачев усомнился в существовании двойника главы государства. Об этом он рассказал онлайн-изданию " Газета.ру ".

"Мне кажется, что двойника у Владимира Владимировича нет", — сказал артист. Он выразил мнение, что слухи могут ходить какие угодно.

Комик добавил, что сам также не является двойником российского лидера и отказался бы от такого предложения, если бы оно вдруг поступило.

"Не хочу быть ничьим двойником. Как актер, я этот образ играю на сцене, вот и все", — пояснил Грачев.