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Актер из Comedy Club оценил слухи о двойнике Путина
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РИА Новости

Актер из Comedy Club оценил слухи о двойнике Путина

14:49 27.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРезидент "Comedy club" Дмитрий Грачёв
Резидент Comedy club Дмитрий Грачёв
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Резидент "Comedy club" Дмитрий Грачёв . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Известный благодаря пародиям на президента России Владимира Путина актер из Comedy Club Дмитрий Грачев усомнился в существовании двойника главы государства. Об этом он рассказал онлайн-изданию "Газета.ру".
"Мне кажется, что двойника у Владимира Владимировича нет", — сказал артист. Он выразил мнение, что слухи могут ходить какие угодно.
Комик добавил, что сам также не является двойником российского лидера и отказался бы от такого предложения, если бы оно вдруг поступило.
"Не хочу быть ничьим двойником. Как актер, я этот образ играю на сцене, вот и все", — пояснил Грачев.
Владимир Путин ранее опровергал слухи о том, что у него могут быть двойники. Глава государства объяснял, что он в этом не нуждается.
Жилет с логотипом сайта Миротворец
22 августа 2017, 14:36
"Двойник" Путина из Comedy Club попал в базу данных сайта "Миротворец"
30102014
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Дмитрий ГрачевВладимир ПутинРоссияОбщество
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