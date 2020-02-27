Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T14:46+0300
https://ria.ru/20200227/1565280920.html
ЦИК пока не готов проводить дистанционное голосование по всей стране
https://cdn21.img.ria.ru/images/155847/55/1558475555_0:26:1431:831_1036x0_80_0_0_bc8542e09276efc691f278f3946829c7.jpg
РИА Новости

ЦИК пока не готов проводить дистанционное голосование по всей стране

14:46 27.02.2020
147
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧлен Центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев в информационном центре ЦИК
Член Центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев в информационном центре ЦИК
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ЦИК не готов в общероссийском масштабе проводить дистанционное голосование по поправкам в конституцию, но отдельные регионы могут проявить инициативу, заявила Памфилова журналистам.
"В общероссийском масштабе мы абсолютно не готовы во всех регионах проводить это дистанционное голосование. У нас только в марте в рамках программы "Цифровая Россия" будет НИОКР, и мы будем только выбирать и запускать пилотный проект. Это долгий, серьезный проект", - сказала Памфилова, комментируя поправку к законопроекту о внесении поправок в конституцию, предполагающую использование дистанционного голосования.
Она подчеркнула, что это право отдельных регионов - выступить с такой инициативой.
"Это право. Если регионы уверены и если они докажут, что они в состоянии, исходя из этих правил... Основная доля ответственности ложится на сам регион, который берет на себя, а мы тогда, по итогам того, что они предоставляют, будем смотреть, это возможно или невозможно", - подчеркнула председатель ЦИК.
По ее мнению, это возможно только в Москве, потому что "в других регионах не было даже пилотных проектов".
Голосование на выборах
Вчера, 12:42
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
310021
Обсудить 1
Элла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
Рекомендуем
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Экзитполы на голосовании по Конституции возможны, считает Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
В регионах ведут мониторинг готовности к голосованию по Конституции
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова рассказала о наблюдении на голосовании по Конституции
Кабинка для голосования на избирательном участке
В Мосгордуме предложили проводить все выборы в один день
Конституция Российской Федерации
В ЦИК оценили необходимость допучастков для голосования по Конституции
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование 22 апреля
Майк Помпео
Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Памфилова оценила ситуацию с досрочным голосованием по Конституции
Конституция РФ
Комитет ГД поддержал поправки о проведении голосования по Конституции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Встреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 марта
Конституция РФ
Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
Можно вас обнять?: Владимир Путин пообщался с детьми в парке Остров мечты
Путин пообщался с первыми посетителями парка "Остров мечты"
Резидент Comedy club Дмитрий Грачёв
Актер из Comedy Club оценил слухи о двойнике Путина
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение
В Госдуму внесли законопроект об эксплуатации беспилотных автомобилей
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле
Гендиректор ЮНЕСКО приедет в Москву на празднование годовщины Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния