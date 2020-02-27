ЦИК пока не готов проводить дистанционное голосование по всей стране

"В общероссийском масштабе мы абсолютно не готовы во всех регионах проводить это дистанционное голосование. У нас только в марте в рамках программы "Цифровая Россия" будет НИОКР, и мы будем только выбирать и запускать пилотный проект. Это долгий, серьезный проект", - сказала Памфилова, комментируя поправку к законопроекту о внесении поправок в конституцию, предполагающую использование дистанционного голосования.
Она подчеркнула, что это право отдельных регионов - выступить с такой инициативой.
"Это право. Если регионы уверены и если они докажут, что они в состоянии, исходя из этих правил... Основная доля ответственности ложится на сам регион, который берет на себя, а мы тогда, по итогам того, что они предоставляют, будем смотреть, это возможно или невозможно", - подчеркнула председатель ЦИК.
По ее мнению, это возможно только в Москве, потому что "в других регионах не было даже пилотных проектов".