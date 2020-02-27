Солистка "Фабрики" оценила возможное участие Панайотова на Евровидении

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певец Александр Панайотов – хороший вокалист, он достоин представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение", считает солистка группы "Фабрика" Мария Гончарук.
Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе "Евровидение", скорее всего, будет Панайотов. Ряд СМИ со ссылкой на источник также сообщили об этом. В свою очередь Панайотов в Instagram назвал фейком данные сообщения и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.
"Саша – мой земляк, мы оба родились в Украине. Он шел к этому долгое время, и здорово, если он будет представлять Россию. Саша – прекрасный вокалист, в этом нет сомнения, что он достоин", - сказала Гончарук РИА Новости.
Ранее продюсер Игорь Матвиенко сообщил РИА Новости, что, по его мнению, на "Евровидение" должна поехать группа "Фабрика" с песней "Мама молодая", которая исполняется на русском и украинском языках.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.