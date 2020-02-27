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Путин пообщался с первыми посетителями парка "Остров мечты"
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РИА Новости

Путин пообщался с первыми посетителями парка "Остров мечты"

14:44 27.02.2020 (обновлено: 18:28 27.02.2020)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался с первыми посетителями тематического парка "Остров мечты" в Москве, который официально откроется 29 февраля.
До официального открытия в парк были приглашены воспитанники московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.
В ходе экскурсии по комплексу президент встретился и пообщался с его первыми гостями. Путин спросил ребят, нравится ли им кататься на аттракционах. Дети хором ответили "Да".
Во время осмотра тематического парка президента окружили дети. Каждый хотел сфотографироваться с главой государства, из-за чего даже образовалась небольшая давка. "Сфоткать тебя с Путиным?", "Он пришел с нами познакомиться, представляешь?" - переговаривались между собой дети. Президент никому не отказал в совместном фото.
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"Поздравляю вас с наступающей весной! Скоро весна. Всего хорошего!" - сказал президент.
Также мэр Москвы Сергей Собянин провел экскурсию для Путина по парку, он рассказал, что парк создан за три года в Нагатинской пойме. По его словам, реновации подверглась бывшая территория завода ЗИЛ, на которой теперь будут технопарк, жилые дома, стадион и "Остров мечты". "Это гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире", - подчеркнул градоначальник. Он обратил внимание на то, что проект полностью частный, инвестиции составили 1,5 миллиарда долларов.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин в новом детском парке развлечений "Остров мечты"
Президент РФ Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин в новом детском парке развлечений "Остров мечты"
По словам Собянина, городские власти помогали в развитии инфраструктуры, в первую очередь - транспортной, так, в шаговой доступности открыта станция метро "Технопарк", недалеко находится станция МЦК "ЗИЛ", для автомобилистов открыт мост через Кожуховский затон со стороны Южнопортового района. Мэр сообщил, что также планируется построить речной вокзал на набережной, после чего будет открыто речное сообщение между центром Москвы и "Островом мечты".
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Градоначальник также отметил, что рядом с "Островом мечты" появится городской променад, на набережной откроется гостиница и будет выстроен креативный кластер. Говоря о самом тематическом парке, Собянин подчеркнул, что здесь "написаны новые истории по старым сказкам". Власти рассчитывают, что тематический парк могут посетить до 7,5 миллионов человек в год. На данный момент на территории парка готовы 35 развлечений, включая 27 аттракционов, пять шоу-программ. Мэр отметил, что благоустройство района велось с соблюдением всех экологических требований, в частности, с бывшей территории завода были вывезены отходы общим объемом, равным стадиону "Лужники".
"Остров Мечты" - первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня, который потенциально должен стать новым культурно-развлекательным кластером в Москве и одной из популярных достопримечательностей.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с юными посетителями детского парка развлечений "Остров мечты"
Президент РФ Владимир Путин общается с юными посетителями детского парка развлечений Остров мечты
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин общается с юными посетителями детского парка развлечений "Остров мечты"
Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте бывшего парка "60-летия Октября" на территории 100 гектаров. Как ожидается, тематический парк смогут посетить до 7,5 миллиона человек, а весь комплекс "Остров мечты" сможет принять до 50 миллионов гостей в год.
На территории крытого тематического парка расположены 27 аттракционов, будут проводиться пять шоу-программ. Официальное открытие парка для посетителей состоится 29 февраля.
Тематический парк Остров мечты
24 февраля, 11:17
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2901109
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