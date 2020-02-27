Эксперт объяснила, почему российская нефть выгодна Британии и Турции

"Российская нефть на фоне санкций, введенных в отношении Ирана, а также значительного снижения добычи в Ливии, действительно выгодна Великобритании и Турции по ряду причин: первая - это не очень большое транспортное плечо до потребителей, а второе - это схожие с иранской физико-химические свойства нефти", - сказала она.