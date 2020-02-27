Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T14:43+0300
https://ria.ru/20200227/1565280749.html
Эксперт объяснила, почему российская нефть выгодна Британии и Турции
https://cdn21.img.ria.ru/images/154861/18/1548611850_198:283:1646:1097_1036x0_80_0_0_71958c4e78609525b884d9a571607f8d.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснила, почему российская нефть выгодна Британии и Турции

14:43 27.02.2020
8854
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZДобыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZ
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кратное увеличение поставок нефти из РФ в Великобританию и Турцию связано с выгодностью российского сырья из-за его свойств и особенностей транспортировки, рассказала РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
Газета РБК в четверг сообщила со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), что США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно нарастили импорт нефти из России. Так, поставки российской нефти в Великобританию выросли более чем в два раза, до 2,4 миллиона тонн, в Турцию - почти в четыре раза, до 8,2 миллиона тонн, в США - в 2,4 раза, до 4,7 миллиона тонн.

"Российская нефть на фоне санкций, введенных в отношении Ирана, а также значительного снижения добычи в Ливии, действительно выгодна Великобритании и Турции по ряду причин: первая - это не очень большое транспортное плечо до потребителей, а второе - это схожие с иранской физико-химические свойства нефти", - сказала она.

"То есть, предпочтения российской нефти отдаются, исходя из чисто экономической логики", - заключила Грушевенко.
В начале февраля минэнерго США сообщало, что Россия в октябре 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США после Канады. Эксперты тогда отмечали, что выход России на вторую строчку связан с отказом США от поставок из Венесуэлы и освободившимися объемами российского мазута из-за новых требований к судовому топливу Международной морской организации (IMO).
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
26 февраля, 21:44
Белоруссия закупит нефть у пяти компаний из России
24611017
Обсудить 1
Екатерина ГрушевенкоМинэнерго СШАФедеральная таможенная служба (ФТС России)СколковоЛивияВенесуэлаСШАЭкономика
Рекомендуем
Добыча нефти
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Здание Европейского суда по правам человека
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний
Нефтяная платформа и танкер в Северном море
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
Нефтяной станок-качалка
Новак рассказал, как долго продлится эра нефти
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT
НК ЮКОС
РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа
Женщина около пункта обмена валют в Киеве
Украинские стратеги придумали, как обеспечить взрывной рост экономики
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния