Эксперт объяснила, почему российская нефть выгодна Британии и Турции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кратное увеличение поставок нефти из РФ в Великобританию и Турцию связано с выгодностью российского сырья из-за его свойств и особенностей транспортировки, рассказала РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
Газета РБК в четверг сообщила со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), что США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно нарастили импорт нефти из России. Так, поставки российской нефти в Великобританию выросли более чем в два раза, до 2,4 миллиона тонн, в Турцию - почти в четыре раза, до 8,2 миллиона тонн, в США - в 2,4 раза, до 4,7 миллиона тонн.
"Российская нефть на фоне санкций, введенных в отношении Ирана, а также значительного снижения добычи в Ливии, действительно выгодна Великобритании и Турции по ряду причин: первая - это не очень большое транспортное плечо до потребителей, а второе - это схожие с иранской физико-химические свойства нефти", - сказала она.
"То есть, предпочтения российской нефти отдаются, исходя из чисто экономической логики", - заключила Грушевенко.
В начале февраля минэнерго США сообщало, что Россия в октябре 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США после Канады. Эксперты тогда отмечали, что выход России на вторую строчку связан с отказом США от поставок из Венесуэлы и освободившимися объемами российского мазута из-за новых требований к судовому топливу Международной морской организации (IMO).
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