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Глава МИД Италии заявил об информационной эпидемии против страны
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РИА Новости

Глава МИД Италии заявил об информационной эпидемии против страны

14:43 27.02.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 27 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Риск распространения коронавируса в Италии привел к "инфодемии", которая наносит вред экономике, туризма и науке страны, считает глава МИД Луиджи Ди Майо.
"Мы наконец можем сообщить о размере этого явления, все случаи относятся к двум очагам, и других мы не зафиксировали. Это важно, потому что мы видим поведение ряда стран, которые блокируют рейсы или советуют не ездить в Италию", - заявил он в четверг.
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По его словам, если в Италии "дети продолжают ходить в школу, и значит, туристы тоже могут приезжать". Ранее, выступая в ассоциации иностранной прессы, Ди Майо заявил, что вспышкой коронавируса охвачено только 0,05% территории Италии, где в карантине находятся 0,09% населения.
"В Италии мы перешли от риска эпидемии к проявившейся новостной инфодемии, которая наносит ущерб нашим компаниям и репутации нашего научного сообщества... Мы провели 10 тысяч тестов, и нас нельзя обвинять в том, что мы сделали больше анализов, чем все остальные", - сказал он на пресс-конференции.
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