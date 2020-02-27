Глава МИД Италии заявил об информационной эпидемии против страны

"Мы наконец можем сообщить о размере этого явления, все случаи относятся к двум очагам, и других мы не зафиксировали. Это важно, потому что мы видим поведение ряда стран, которые блокируют рейсы или советуют не ездить в Италию", - заявил он в четверг.

По его словам, если в Италии "дети продолжают ходить в школу, и значит, туристы тоже могут приезжать". Ранее, выступая в ассоциации иностранной прессы, Ди Майо заявил, что вспышкой коронавируса охвачено только 0,05% территории Италии, где в карантине находятся 0,09% населения.