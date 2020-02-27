СМИ: в Бангкоке мужчина избил жену после четырех попыток ее застрелить

БАНГКОК, 27 фев – РИА Новости. Гражданин Гражданин Таиланда устроил стрельбу в торговом центре Бангкока , затем избил жену, в которую стрелял, после чего его скрутила полиция, сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат"

При стрельбе никто не пострадал, сообщает издание.

Двадцатичетырехлетний мужчина вошел в здание торгового центра Central Plaza Rattanatibet в провинции Нонтхабури (ближний пригород Бангкока) и открыл огонь из револьвера 22-го калибра по молодой женщине, находившейся в одном из магазинов. Он сделал четыре выстрела, все четыре раза промахнулся, после чего набросился на женщину и сильно избил ее, сообщает газета.

Пострадавшая была немедленно доставлена в больницу, а напавший на нее мужчина был задержан охраной торгового центра и передан полиции.