СК завел дело об убийстве на фоне признаний фигуранта дела "Сети"*

САРАТОВ/ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве Следователи возбудили уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко , которая в возрасте 19 лет пропала в Пензе в 2017 году, сообщило в четверг областное управление СК РФ, в то же время рязанские следователи расследуют убийство мужчины, тело которого было найдено в 2017 году в Рязанской области.

Ранее " Медуза " сообщила, что фигурант дела "Сеть"*, скрываясь за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева, а также назвал других соучастников преступления. Останки Дорофеева в конце 2017 года нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти, а местонахождение девушки не установлено. Впоследствии прокуратура области получила от родителей Левченко заявление с просьбой проверить осужденных по делу "Сети"* на причастность к ее исчезновению.

"Следственными органами СК России по Пензенской области инициирована передача из органов внутренних дел имеющихся материалов о розыске Екатерины Левченко и в целях установления всех обстоятельств произошедшего. Незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее в органы регионального СУСК сообщения об исчезновении девушки не поступали. "По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко ушла из квартиры по улице Островского в городе Пензе, и до настоящего времени ее местонахождение не известно. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения девушки и ее местонахождения. В рамках расследования уголовного дела будут отработаны все возможные версии произошедшего", - говорится в релизе.

В следственном управлении СК РФ по Рязанской области заявили, что расследуют дело, возбужденное после обнаружения тела мужчины под Рязанью.

"Следственными органами следственного управления СК России по Рязанской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по (статье) убийство, по факту обнаружения 27 ноября 2017 года в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района тела неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, в результате судебно-генетических экспертиз и проверки полученных результатов по базам данных в 2019 году личность погибшего была установлена: "им оказался житель города Пензы 1995 года рождения". Следователи уточнили, что устанавливают обстоятельства гибели мужчины, а также определяют причастных к преступлению лиц. Проверяются различные версии.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.

Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.