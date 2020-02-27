СК завел дело об убийстве на фоне признаний фигуранта дела "Сети"*

САРАТОВ/ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко, которая в возрасте 19 лет пропала в Пензе в 2017 году, сообщило в четверг областное управление СК РФ, в то же время рязанские следователи расследуют убийство мужчины, тело которого было найдено в 2017 году в Рязанской области.
Ранее "Медуза" сообщила, что фигурант дела "Сеть"*, скрываясь за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева, а также назвал других соучастников преступления. Останки Дорофеева в конце 2017 года нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти, а местонахождение девушки не установлено. Впоследствии прокуратура области получила от родителей Левченко заявление с просьбой проверить осужденных по делу "Сети"* на причастность к ее исчезновению.
"Следственными органами СК России по Пензенской области инициирована передача из органов внутренних дел имеющихся материалов о розыске Екатерины Левченко и в целях установления всех обстоятельств произошедшего. Незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.
25 февраля, 19:12СПЧ попросил проверить расследование жалоб фигурантов дела "Сети"*
Уточняется, что ранее в органы регионального СУСК сообщения об исчезновении девушки не поступали. "По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко ушла из квартиры по улице Островского в городе Пензе, и до настоящего времени ее местонахождение не известно. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения девушки и ее местонахождения. В рамках расследования уголовного дела будут отработаны все возможные версии произошедшего", - говорится в релизе.
В следственном управлении СК РФ по Рязанской области заявили, что расследуют дело, возбужденное после обнаружения тела мужчины под Рязанью.
19 февраля, 22:20Во ФСИН рассказали о состоянии и лечении фигуранта дела "Сети"*
"Следственными органами следственного управления СК России по Рязанской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по (статье) убийство, по факту обнаружения 27 ноября 2017 года в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района тела неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, в результате судебно-генетических экспертиз и проверки полученных результатов по базам данных в 2019 году личность погибшего была установлена: "им оказался житель города Пензы 1995 года рождения". Следователи уточнили, что устанавливают обстоятельства гибели мужчины, а также определяют причастных к преступлению лиц. Проверяются различные версии.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.
18 февраля, 12:49В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.
Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.
*Запрещенная в России террористическая организация