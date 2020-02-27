В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В США волну возмущения вызвало интервью жены сенатора В США волну возмущения вызвало интервью жены сенатора Берни Сандерса Джейн RT

Джейн Сандерс дала это интервью еще в 2016 году, однако реакция на него вывела в тренды твиттера хештег #RussianTV.

В разговоре с покойным ныне ведущим RT America Эдом Шульцем Сандерс обратила внимание на несправедливость закрытых праймериз, так как в них за кандидата от партии могут голосовать только зарегистрированные демократы.

На днях запись беседы показали на американском телевидении. Пользователи Сети после эфира заговорили о "русском следе" и "помощи" России в избирательной кампании Берни Сандерса.

Bernie Sanders’ wife went on Russian TV to explain why open primaries — like the SC Democratic primary on Saturday — are more “democratic” because they allow REPUBLICANS to vote for who the Democratic nominee should be. Sorry, Jane — THIS IS JUST WRONG! 😡pic.twitter.com/wnAkDSmekf — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) February 26, 2020

"Жена Берни Сандерса пришла на российское ТВ, чтобы объяснить, почему открытые праймериз более "демократичные"... Прости, Джейн, ты не права!" — говорится в одном из твитов.