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В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT
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РИА Новости

В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT

14:34 27.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В США волну возмущения вызвало интервью жены сенатора Берни Сандерса Джейн RT.
Джейн Сандерс дала это интервью еще в 2016 году, однако реакция на него вывела в тренды твиттера хештег #RussianTV.
В разговоре с покойным ныне ведущим RT America Эдом Шульцем Сандерс обратила внимание на несправедливость закрытых праймериз, так как в них за кандидата от партии могут голосовать только зарегистрированные демократы.
На днях запись беседы показали на американском телевидении. Пользователи Сети после эфира заговорили о "русском следе" и "помощи" России в избирательной кампании Берни Сандерса.
"Жена Берни Сандерса пришла на российское ТВ, чтобы объяснить, почему открытые праймериз более "демократичные"... Прости, Джейн, ты не права!" — говорится в одном из твитов.
Комментируя ситуацию, ведущий RT America Рик Санчес заявил, что сейчас в США существует такой тренд: любому, будь то медийная фигура или политик, кто хочет набрать дополнительные очки, нужно сделать только одно — заявить о связи своего оппонента с Россией.
Президент США Дональд Трамп
25 февраля, 06:10
Трамп назвал аферой сообщения о российской помощи Сандерсу
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Телеканал RTЭд ШульцМедиавойныБерни СандерсСШАВ мире
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