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Бывший вице-премьер Словакии получил 19 лет тюрьмы за мошенничество
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РИА Новости

Бывший вице-премьер Словакии получил 19 лет тюрьмы за мошенничество

14:31 27.02.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Бывший вице-премьер и глава минэкономики Словакии Павол Руско, а также его сообщник, теневой предприниматель Мариан Кочнер приговорены в четверг за мошенничество специальным уголовным судом республики к 19 годам тюремного заключения, сообщил журналистам председатель сената суда Эмил Клеманич.
"За мошенничество с финансовыми документами телеканала Markiza Павол Руско и Мариан Кочнер осуждены на 19 лет лишения свободы. Кроме того, господин Кочнер должен еще заплатить штраф в размере 10 тысяч евро", - сообщил Клеманич, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Молоток судьи
21 февраля, 14:54
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Руско в течение2002-2003 годов был вице-спикером республиканского парламента, а 2003-2005 годах занимал пост вице-премьера и главы минэкономики. В 1995-2002 годах он был владельцем и гендиректором частного и самого популярного в стране телеканала Markiza.
Кочнер сейчас также является фигурантом другого громкого уголовного процесса – об убийстве два года назад журналиста Яна Куциака, который в своих материалах, кроме прочего, разоблачал различные мошеннические практики Кочнера. Предполагается, что Кочнер является заказчиком убийства журналиста, ему грозит за это пожизненное заключение.
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