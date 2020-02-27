Бывший вице-премьер Словакии получил 19 лет тюрьмы за мошенничество

ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Бывший вице-премьер и глава минэкономики Бывший вице-премьер и глава минэкономики Словакии Павол Руско, а также его сообщник, теневой предприниматель Мариан Кочнер приговорены в четверг за мошенничество специальным уголовным судом республики к 19 годам тюремного заключения, сообщил журналистам председатель сената суда Эмил Клеманич.

"За мошенничество с финансовыми документами телеканала Markiza Павол Руско и Мариан Кочнер осуждены на 19 лет лишения свободы. Кроме того, господин Кочнер должен еще заплатить штраф в размере 10 тысяч евро", - сообщил Клеманич, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Руско в течение2002-2003 годов был вице-спикером республиканского парламента, а 2003-2005 годах занимал пост вице-премьера и главы минэкономики. В 1995-2002 годах он был владельцем и гендиректором частного и самого популярного в стране телеканала Markiza.