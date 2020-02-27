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В Москве эвакуировали общежитие Тимирязевской академии
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РИА Новости

В Москве эвакуировали общежитие Тимирязевской академии

14:31 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Порядка 12 тысяч человек эвакуировали в четверг днем из общежития Тимирязевской академии на севере Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После звонка с угрозой взрыва из общежития Тимирязевской академии эвакуировали почти 12 тысяч человек. Все помещения сейчас проверяют", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" в Москве и регионах не прекращается: только за вчерашний день, как заявляли РИА Новости в экстренных службах, в столице эвакуировали почти 1,6 тысячи человек.
Волна идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Угрозы взрывов ни разу не подтвердились.
На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним пытается заблокировать Роскомнадзор.
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