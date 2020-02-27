В Москве эвакуировали общежитие Тимирязевской академии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Порядка 12 тысяч человек эвакуировали в четверг днем из общежития Тимирязевской академии на севере Порядка 12 тысяч человек эвакуировали в четверг днем из общежития Тимирязевской академии на севере Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"После звонка с угрозой взрыва из общежития Тимирязевской академии эвакуировали почти 12 тысяч человек. Все помещения сейчас проверяют", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в Москве и регионах не прекращается: только за вчерашний день, как заявляли РИА Новости в экстренных службах, в столице эвакуировали почти 1,6 тысячи человек.

Волна идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Угрозы взрывов ни разу не подтвердились.