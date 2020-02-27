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Турция за четыре месяца депортировала 253 подозреваемых в терроризме
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РИА Новости

Турция за четыре месяца депортировала 253 подозреваемых в терроризме

14:30 27.02.2020
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Турция с ноября 2019 года депортировала более 250 подозреваемых в терроризме иностранцев, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
"С ноября 2019 года из Турции было выдворено 253 иностранца, подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Запрет на въезд в Турцию применен в отношении 7918 граждан 102 стран мира, подозреваемых в террористической деятельности", - передает слова Сойлу агентство Anadolu.
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Министр добавил, что в рамках антитеррористических операций ВС Турции в регионе нейтрализованы более 3,5 тысячи террористов группировки "Исламское государство"*.
"Исламское государство"* возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрала во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
12 ноября 2019, 11:45
НАТО оставила Турцию один на один с терроризмом, заявил Эрдоган
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Сулейман СойлуТурцияВ мире
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