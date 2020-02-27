Турция за четыре месяца депортировала 253 подозреваемых в терроризме

"Исламское государство"* возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрала во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил.