Турция за четыре месяца депортировала 253 подозреваемых в терроризме

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Турция с ноября 2019 года депортировала более 250 подозреваемых в терроризме иностранцев, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
"С ноября 2019 года из Турции было выдворено 253 иностранца, подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Запрет на въезд в Турцию применен в отношении 7918 граждан 102 стран мира, подозреваемых в террористической деятельности", - передает слова Сойлу агентство Anadolu.
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Министр добавил, что в рамках антитеррористических операций ВС Турции в регионе нейтрализованы более 3,5 тысячи террористов группировки "Исламское государство"*.
"Исламское государство"* возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрала во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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