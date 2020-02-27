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РИА Наука
2020-02-27T14:25+0300
https://ria.ru/20200227/1565279608.html
Глава "Россетей" рассказал о беспроводной передаче электроэнергии
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РИА Новости

Глава "Россетей" рассказал о беспроводной передаче электроэнергии

14:25 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор, ПАО "Россети" Павел Ливинский
Генеральный директор, ПАО Россети Павел Ливинский
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор, ПАО "Россети" Павел Ливинский. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полный отказ от передачи электроэнергии с помощью проводов станет возможным через 50-100 лет, заявил гендиректор "Россетей" Павел Ливинский на Всероссийском открытом уроке интерактивной цифровой платформы для профориентации школьников "Проектория".
"От проводов сегодня можно избавиться накопителями, но в перспективе 50-100 лет, возможно, мы уйдем от них", - сказал Ливинский, отвечая на вопрос о том, когда энергию можно будет передавать без контакта.
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"Опыты такие Никола Тесла проводил ещё, мы знаем, в прошлом веке. Как раз передача электроэнергии без проводов. Но, тем не менее, это не перспектива даже ближайшего будущего. Сетевая энергетика, передача по проводам сохраняется, но значительно меняется сам подход с появлением накопителей", - пояснил он.
По словам главы "Россетей", на сегодняшний день существуют накопители, которые могут хранить до 120 МВт.ч мощности. Такой объем мощности позволяет получать энергию от накопителя городу средних размеров в течение 10 часов. "Поэтому бытовые накопители вовсю внедряются – они как раз позволяют уйти от проводов", - подчеркнул Ливинский.
"Россети" - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,35 миллиона километров линий электропередачи, 507 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА.
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РИА НаукаНикола ТеслаРоссетиПавел ЛивинскийТехнологии
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