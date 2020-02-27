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Минздрав объяснил, почему в части медучреждений нет водопровода
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РИА Новости

Минздрав объяснил, почему в части медучреждений нет водопровода

14:20 27.02.2020 (обновлено: 17:11 27.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В пресс-службе Минздрава прокомментировали данные Счетной палаты об отсутствии водопровода в 30% зданий, где оказывается медицинская помощь детям.
По данным ведомства, отчет аудиторов включает весь имущественный комплекс учреждений здравоохранения. При этом на балансе числятся гаражи, склады, подстанции, котельные и другие технические помещения.
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В Минздраве подчеркнули, что амбулаторная помощь оказывается в 20 тысячах зданий - 19,3 тысячи из них оснащены водопроводом, 17,5 тысячи - центральным отоплением, 18,7 тысячи - канализацией.
Аналогичные данные в Минздраве привели и по подразделениям, где оказывают стационарную помощь (11 тысяч зданий).
В ведомстве также напомнили о нацпроекте "Здравоохранение", который предполагает, в том числе, и развитие инфраструктуры. Общий объем финансирования национального проекта, рассчитанного до 2024 года, составляет 1,73 миллиарда рублей.
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79051722
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Счетная палата РФРоссияОбщество
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