Минздрав объяснил, почему в части медучреждений нет водопровода

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В пресс-службе Минздрава прокомментировали данные Счетной палаты об отсутствии водопровода в 30% зданий, где оказывается медицинская помощь детям.
По данным ведомства, отчет аудиторов включает весь имущественный комплекс учреждений здравоохранения. При этом на балансе числятся гаражи, склады, подстанции, котельные и другие технические помещения.
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В Минздраве подчеркнули, что амбулаторная помощь оказывается в 20 тысячах зданий - 19,3 тысячи из них оснащены водопроводом, 17,5 тысячи - центральным отоплением, 18,7 тысячи - канализацией.
Аналогичные данные в Минздраве привели и по подразделениям, где оказывают стационарную помощь (11 тысяч зданий).
В ведомстве также напомнили о нацпроекте "Здравоохранение", который предполагает, в том числе, и развитие инфраструктуры. Общий объем финансирования национального проекта, рассчитанного до 2024 года, составляет 1,73 миллиарда рублей.
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