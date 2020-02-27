Минздрав объяснил, почему в части медучреждений нет водопровода

Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В пресс-службе В пресс-службе Минздрава прокомментировали данные Счетной палаты об отсутствии водопровода в 30% зданий, где оказывается медицинская помощь детям.

По данным ведомства, отчет аудиторов включает весь имущественный комплекс учреждений здравоохранения. При этом на балансе числятся гаражи, склады, подстанции, котельные и другие технические помещения.

В Минздраве подчеркнули, что амбулаторная помощь оказывается в 20 тысячах зданий - 19,3 тысячи из них оснащены водопроводом, 17,5 тысячи - центральным отоплением, 18,7 тысячи - канализацией.

Аналогичные данные в Минздраве привели и по подразделениям, где оказывают стационарную помощь (11 тысяч зданий).