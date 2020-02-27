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Президент Киргизии отметил помощь Путина в решении проблем страны
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РИА Новости

Президент Киргизии отметил помощь Путина в решении проблем страны

14:18 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с пониманием относится к проблемам Киргизии, помогает республике в решении многих вопросов, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Владимир Владимирович всегда с пониманием относится к нашим проблемам, практически во всех вопросах он помогает нам", - сказал Жээнбеков.
Он напомнил, что главы государств в четверг откроют перекрестный год России и Киргизии. "Я очень рад, что он (Путин - ред.) сам лично участвует в открытии этого исторического события, мы дадим старт сегодня перекрестному году", - отметил глава Киргизии.
Жээнбеков также поздравил Мишустина с назначением на должность премьер-министра, отметив высокий профессионализм в госуправлении и большой опыт работы.
"Я уверен, что все эти качества обеспечат России стабильное развитие", - подчеркнул он.
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Сооронбай ЖээнбековМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияКиргизияПолитика
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