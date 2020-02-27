Президент Киргизии отметил помощь Путина в решении проблем страны

"Владимир Владимирович всегда с пониманием относится к нашим проблемам, практически во всех вопросах он помогает нам", - сказал Жээнбеков.

Он напомнил, что главы государств в четверг откроют перекрестный год России и Киргизии. "Я очень рад, что он (Путин - ред.) сам лично участвует в открытии этого исторического события, мы дадим старт сегодня перекрестному году", - отметил глава Киргизии.