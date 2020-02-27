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Эксперт прокомментировал изменения проекта нового КоАП
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал изменения проекта нового КоАП

14:14 27.02.2020 (обновлено: 16:24 27.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы подает сигнал водителю об остановке у стационарного поста ДПС
Сотрудник дорожно-патрульной службы подает сигнал водителю об остановке у стационарного поста ДПС
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Автоэксперт, директор гоночной команды "ГАЗ Рейд" Вячеслав Субботин прокомментировал инициативу Минюста пересмотреть размеры дорожных штрафов в новом КоАП.
Он отметил, что штрафы не влияют напрямую на безопасность дорожного движения и на аварии со смертельным исходом. По словам Субботина, избежать невосполнимых потерь в результате ДТП, можно скорее за счет строительства дорожной инфраструктуры.
"Нужно развести пешеходов и автомобили, а для этого необходимы подземные и надземные переходы. Нужны многоуровневые развязки, чтобы машины ездили без светофоров и не сталкивались", — сказал эксперт в комментарии "Известиям".
Также он указал на необходимость разделительных барьеров на дорогах и специальных мер для безопасности пешеходов.
Ранее заместитель главы Минюста Денис Новак сообщил, что ведомство намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. По его словам, резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, поэтому в этом отношении проект будет изменен.
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Вячеслав СубботинКодекс об административных правонарушениях (КоАП)ШтрафыМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
Популярные комментарии
Наконец-то мудрое решение может быть примут! Это и дуракам понятно, что ДОРОГИ ДЛЯ МАШИН, а не для пешеходных переходов!!! А то понаделали на одном квартале по три-четыре пешеходных перехода! 40 лет работаю водителем и давно уверен - пешеходам на дорогах делать нечего!!!
27 февраля, 14:54
Руслан Серенко
501004
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