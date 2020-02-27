Глава МИД Италии: коронавирусом охвачено лишь 0,05 процента страны

"Мы хотим сообщить о выздоровлениях всех трёх пациентов в Риме, потому что в последние дни циркулируют много ошибочных новостей, которые вредят как экономической отрасли нашей страны, так и ее репутации", - заявил он на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.