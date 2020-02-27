Власти Ямала и "Лукойл" определили социальные проекты для реализации

"Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и ПАО "Лукойл" заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2020 год. В нем определены приоритетные мероприятия в области социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.

"Лукойл" поддержит благотворительный фонд "Ямине", общественные организации, будет содействовать реализации культурных, экологических, образовательных проектов, развитию спорта, применению сверхлегкой авиации в отраслях экономики и научно-практических исследованиях региона.

В Обдорской гимназии в Салехарде будет организовано профильное обучение школьников в классе "Лукойл", в городе Тарко-Сале построят воскресную школу. Кроме того, при поддержке компании культурно-деловой центр Ямала займется постановкой музыкального спектакля с участием профессиональных национальных ансамблей "Сыра Сев" и "Сеетей Ямал", уточняет пресс-служба.