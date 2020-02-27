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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-27T14:11+0300
https://ria.ru/20200227/1565278879.html
Власти Ямала и "Лукойл" определили социальные проекты для реализации
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564192515_0:266:3168:2048_1036x0_80_0_0_87213fa8f2b5b0086811bc1db44a1b94.jpg
РИА Новости

Власти Ямала и "Лукойл" определили социальные проекты для реализации

14:11 27.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковЯНАО
ЯНАО
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЯНАО. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Правительство Ямала и "Лукойл" определили приоритетные социальные проекты для реализации в 2020 году, сообщает в четверг пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и ПАО "Лукойл" заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2020 год. В нем определены приоритетные мероприятия в области социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.
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"Лукойл" поддержит благотворительный фонд "Ямине", общественные организации, будет содействовать реализации культурных, экологических, образовательных проектов, развитию спорта, применению сверхлегкой авиации в отраслях экономики и научно-практических исследованиях региона.
В Обдорской гимназии в Салехарде будет организовано профильное обучение школьников в классе "Лукойл", в городе Тарко-Сале построят воскресную школу. Кроме того, при поддержке компании культурно-деловой центр Ямала займется постановкой музыкального спектакля с участием профессиональных национальных ансамблей "Сыра Сев" и "Сеетей Ямал", уточняет пресс-служба.
В декабре 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2024 годы. Согласно документу, компания будет поддерживать реализацию спортивных мероприятий, проектов в области культуры и искусства, экологии, способствовать стратегическому развитию региона, укреплению его экономической стабильности, отмечают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЛУКОЙЛВагит АлекперовЭкономика
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