Израиль запретил въезд иностранцам, недавно посещавшим Италию

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Израиля Арье Дери подписал распоряжение, запрещающее въезжать в страну иностранцам, побывавшим на протяжении последних двух недель в Италии, сообщила пресс-служба МВД.
"Министр внутренних дел Арье Дери объявил в четверг, что он решил запретить въезд в Израиль всем, кто был в Италии в течение последних двух недель и не являются гражданами Израиля или не имеют вид на жительство в стране", - говорится в сообщении.
Запрет вступает в силу немедленно, пояснили в ведомстве. Ранее подобный запрет был выпущен в отношении туристов, побывавших в Китае, Гонконге, Макао, Таиланде и Сингапуре, Южной Корее и Японии.
В четверг израильские СМИ сообщили, что у израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностирован коронавирус.
В среду минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Гражданам, вернувшимся из этой страны, предписано пройти двухнедельный карантин дома.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.