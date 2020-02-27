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Израиль запретил въезд иностранцам, недавно посещавшим Италию
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РИА Новости

Израиль запретил въезд иностранцам, недавно посещавшим Италию

14:08 27.02.2020
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CC BY-SA 2.0 / Itamar Grinberg / AcreИзраиль
Израиль
CC BY-SA 2.0 / Itamar Grinberg / Acre
Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Израиля Арье Дери подписал распоряжение, запрещающее въезжать в страну иностранцам, побывавшим на протяжении последних двух недель в Италии, сообщила пресс-служба МВД.
"Министр внутренних дел Арье Дери объявил в четверг, что он решил запретить въезд в Израиль всем, кто был в Италии в течение последних двух недель и не являются гражданами Израиля или не имеют вид на жительство в стране", - говорится в сообщении.
Запрет вступает в силу немедленно, пояснили в ведомстве. Ранее подобный запрет был выпущен в отношении туристов, побывавших в Китае, Гонконге, Макао, Таиланде и Сингапуре, Южной Корее и Японии.
В четверг израильские СМИ сообщили, что у израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностирован коронавирус.
В среду минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Гражданам, вернувшимся из этой страны, предписано пройти двухнедельный карантин дома.
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Распространение нового коронавирусаИзраильВ мире
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