В Дании отпустили задержанных российских моряков

СТОКГОЛЬМ, 27 фев - РИА Новости. Полиция Полиция Дании в четверг отпустила из-под ареста пятерых российских моряков, задержанных на судне Duncan Island по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает полиция Копенгагена.

Полиция Дании 16 февраля сообщила о задержании на юге страны судна Duncan Island, направлявшееся из Швеции в Санкт-Петербург. На борту судна был обнаружен контейнер со 100 килограммами кокаина. Были задержаны все 24 члена экипажа, а также три человека, ожидавшие контрабандный груз в порту датского города Гедсер. Как сообщили ранее РИА Новости в полиции Копенгагена, шестеро задержанных (среди них пятеро моряков) - граждане России.

У полицейских ушло несколько дней, чтобы провести обыск на судне. "Наше расследование показало, что нет оснований для задержания большинства членов экипажа. Таким образом, 23 человека из 24 были отпущены", - приводятся в сообщении слова представителя полиции инспектора Данни Риса.

Задержанного в порту гражданина России полиция оставила под арестом до 12 марта. Компанию ему составляет 48-летний гражданин Латвии из состава экипажа Duncan Island.