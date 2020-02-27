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В Дании отпустили задержанных российских моряков
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РИА Новости

В Дании отпустили задержанных российских моряков

14:07 27.02.2020 (обновлено: 14:23 27.02.2020)
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© AFP 2020 / Ritzau Scanpix/Claus BechСудно Duncan Island в порту Калуннборг в Дании
Судно Duncan Island в порту Калуннборг в Дании
© AFP 2020 / Ritzau Scanpix/Claus Bech
СТОКГОЛЬМ, 27 фев - РИА Новости. Полиция Дании в четверг отпустила из-под ареста пятерых российских моряков, задержанных на судне Duncan Island по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает полиция Копенгагена.
Полиция Дании 16 февраля сообщила о задержании на юге страны судна Duncan Island, направлявшееся из Швеции в Санкт-Петербург. На борту судна был обнаружен контейнер со 100 килограммами кокаина. Были задержаны все 24 члена экипажа, а также три человека, ожидавшие контрабандный груз в порту датского города Гедсер. Как сообщили ранее РИА Новости в полиции Копенгагена, шестеро задержанных (среди них пятеро моряков) - граждане России.
У полицейских ушло несколько дней, чтобы провести обыск на судне. "Наше расследование показало, что нет оснований для задержания большинства членов экипажа. Таким образом, 23 человека из 24 были отпущены", - приводятся в сообщении слова представителя полиции инспектора Данни Риса.
Задержанного в порту гражданина России полиция оставила под арестом до 12 марта. Компанию ему составляет 48-летний гражданин Латвии из состава экипажа Duncan Island.
Судно отпущено из-под ареста и продолжит свой путь в порт назначения в Санкт-Петербурге.
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