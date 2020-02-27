В ДТП с тремя автомобилями в Ростовской области погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону.
Авария произошла в 12.30 мск четверга на 9-м километре автодороги "Ростов-Семикаракорск-Волгодонск". Столкнулись автомобили Renault Logan, "ВАЗ-2114" и Hyundai Accent.
По информации ГИБДД региона, "ВАЗ-2114" столкнулся с впереди идущим автомобилем Renault Logan, от чего последний съехал с дороги, а "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent. От удара Hyundai съехал с дороги и врезался в дерево.
"В результате ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗа", а также водитель Hyundai. Травмы получили еще одна пассажирка "ВАЗа", а также водитель и пассажир Renault", - сказал представитель ведомства.
На месте работают сотрудники полиции.