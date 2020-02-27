Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T17:01+0300
https://ria.ru/20200227/1565278376.html
В ДТП с тремя автомобилями в Ростовской области погибли три человека
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В ДТП с тремя автомобилями в Ростовской области погибли три человека

14:02 27.02.2020 (обновлено: 17:01 27.02.2020)
1840
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону.
Авария произошла в 12.30 мск четверга на 9-м километре автодороги "Ростов-Семикаракорск-Волгодонск". Столкнулись автомобили Renault Logan, "ВАЗ-2114" и Hyundai Accent.
По информации ГИБДД региона, "ВАЗ-2114" столкнулся с впереди идущим автомобилем Renault Logan, от чего последний съехал с дороги, а "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent. От удара Hyundai съехал с дороги и врезался в дерево.
"В результате ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗа", а также водитель Hyundai. Травмы получили еще одна пассажирка "ВАЗа", а также водитель и пассажир Renault", - сказал представитель ведомства.
На месте работают сотрудники полиции.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Вчера, 08:25
В Казахстане автобус с детьми столкнулся с грузовиком
010701
Обсудить 0
Ростовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Skoda Kodiaq
Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки
Покупка машины
Эксперты назвали пять признаков "развода" в автосалоне
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Эвакуация автомобиля в Москве
Московских водителей предупредили о новом виде мошенничества
Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
Volkswagen представил новый Polo для России
Здание Европейского суда по правам человека
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Выдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто
Европейские бизнесмены поддержали повышение налога на старые авто
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
Инспектор ГИБДД
Протаранивший пять машин в Саратовской области водитель был пьян
Вид на Кольскую сверхглубокую скважину
Российский "колодец в ад" напугал американского ученого
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Полиция Таиланда
СМИ: в Бангкоке мужчина избил жену после четырех попыток ее застрелить
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния