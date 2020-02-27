В ДТП с тремя автомобилями в Ростовской области погибли три человека

По информации ГИБДД региона, "ВАЗ-2114" столкнулся с впереди идущим автомобилем Renault Logan, от чего последний съехал с дороги, а "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent. От удара Hyundai съехал с дороги и врезался в дерево.