Южная Осетия закрыла границу с Грузией из-за коронавируса

СУХУМ, 27 фев – РИА Новости. Южная Осетия закрывает всех пункты пропуска на границе с Грузией из-за коронавируса, сообщила пресс-служба администрации президента республики по итогам заседания Совета безопасности.

Минздрав Грузии в среду сообщил о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа, инфицированным стал 50-летний мужчина, который прибыл в Грузию из Азербайджана, а до этого находился в Иране. Сотрудники грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, первыми вступившие в контакт с мужчиной, отправлены на карантин. Власти Грузии приняли решение на ряду с авиасообщением ввести запрет и на сухопутное перемещение граждан из Ирана и из Грузии в Иран.

"С целью предотвращения вспышки COVID-19 на территории РЮО (Республики Южная Осетия - ред.) Совет безопасности принял решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на югоосетино-грузинской границе до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Министерству здравоохранения и социального развития и комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия республики поручено разработать план профилактических мер и порядок взаимодействия с ответственными службами РФ. Министерство иностранных дел республики должно опубликовать обращение к гражданам Южной Осетии с рекомендацией воздержаться от посещения иностранных государств, уточняют в пресс-службе.