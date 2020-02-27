Южная Осетия закрыла границу с Грузией из-за коронавируса

СУХУМ, 27 фев – РИА Новости. Южная Осетия закрывает всех пункты пропуска на границе с Грузией из-за коронавируса, сообщила пресс-служба администрации президента республики по итогам заседания Совета безопасности.
Минздрав Грузии в среду сообщил о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа, инфицированным стал 50-летний мужчина, который прибыл в Грузию из Азербайджана, а до этого находился в Иране. Сотрудники грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, первыми вступившие в контакт с мужчиной, отправлены на карантин. Власти Грузии приняли решение на ряду с авиасообщением ввести запрет и на сухопутное перемещение граждан из Ирана и из Грузии в Иран.
"С целью предотвращения вспышки COVID-19 на территории РЮО (Республики Южная Осетия - ред.) Совет безопасности принял решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на югоосетино-грузинской границе до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Министерству здравоохранения и социального развития и комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия республики поручено разработать план профилактических мер и порядок взаимодействия с ответственными службами РФ. Министерство иностранных дел республики должно опубликовать обращение к гражданам Южной Осетии с рекомендацией воздержаться от посещения иностранных государств, уточняют в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
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