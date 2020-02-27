Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T14:01+0300
https://ria.ru/20200227/1565278291.html
Южная Осетия закрыла границу с Грузией из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/148711/91/1487119140_0:306:3264:2142_1036x0_80_0_0_8fe4fd994cdeab4d7ba70c0c54dd0b3b.jpg
РИА Новости

Южная Осетия закрыла границу с Грузией из-за коронавируса

14:01 27.02.2020
710
© РИА НовостиГрузинский КПП в районе южноосетинской границы
Грузинский КПП в районе южноосетинской границы
© РИА Новости
СУХУМ, 27 фев – РИА Новости. Южная Осетия закрывает всех пункты пропуска на границе с Грузией из-за коронавируса, сообщила пресс-служба администрации президента республики по итогам заседания Совета безопасности.
Минздрав Грузии в среду сообщил о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа, инфицированным стал 50-летний мужчина, который прибыл в Грузию из Азербайджана, а до этого находился в Иране. Сотрудники грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, первыми вступившие в контакт с мужчиной, отправлены на карантин. Власти Грузии приняли решение на ряду с авиасообщением ввести запрет и на сухопутное перемещение граждан из Ирана и из Грузии в Иран.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Вчера, 13:50
Абэ призвал закрыть школы в связи с угрозой коронавируса в Японии
"С целью предотвращения вспышки COVID-19 на территории РЮО (Республики Южная Осетия - ред.) Совет безопасности принял решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на югоосетино-грузинской границе до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Министерству здравоохранения и социального развития и комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия республики поручено разработать план профилактических мер и порядок взаимодействия с ответственными службами РФ. Министерство иностранных дел республики должно опубликовать обращение к гражданам Южной Осетии с рекомендацией воздержаться от посещения иностранных государств, уточняют в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
520101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЮжная ОсетияГрузияВ мире
Рекомендуем
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Число заражений коронавирусом в Иране достигло 245 человек
Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
Немецкий эксперт рассказал о рисках заболевания коронавирусом
Микробиологическая лаборатория
В Грузии не видят причин для паники из-за коронавируса
Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
В Грузии анонсировали участие армянских военных в учениях НАТО
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Еще один иранский парламентарий заразился коронавирусом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
"Вы больные, девочки". Почему в Грузии испугались приезда Лаврова
Член Центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев в информационном центре ЦИК
ЦИК пока не готов проводить дистанционное голосование по всей стране
Девушка в медицинской маске на улице Милана
Глава МИД Италии: коронавирусом охвачено лишь 0,05 процента страны
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке
В Таиланде выздоровели еще трое заболевших коронавирусом
Судно Duncan Island в порту Калуннборг в Дании
В Дании отпустили задержанных российских моряков
Коронавирус 2019-nCoV
ВОЗ заявила о "потенциальной пандемии" коронавируса
Вена
В Вене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
У 14% переболевших COVID-2019 в Гуандуне повторно выявили вирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния