В Тюменской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Три человека погибли в четверг при пожаре в жилом доме в селе Прокуткино Тюменской области, сообщает СУСК по региону.
"Двадцать седьмого февраля 2020 года ранним утром при тушении пожара в жилом доме в селе Прокуткино Ишимского района обнаружены тела хозяина дома, его сожительницы и мужчины, находившегося у них в гостях", - говорится в сообщении.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Следователи провели осмотр места происшествия. Изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания и о причине смерти погибших, уточняет СУСК.
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