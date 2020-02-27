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Власти Москвы проверят медцентр, заявивший о планах купить иконостас
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РИА Новости

Власти Москвы проверят медцентр, заявивший о планах купить иконостас

13:57 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы проверит "Научно-практический Центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого" после объявления открытого аукциона на покупку иконостаса за почти 1 миллион рублей.
Ранее на сайте госзакупок медцентр объявил аукцион на поставку иконостаса с иконами за 996 тысяч рублей. В данный момент определение поставщика отменено.
"Департаментом принято решение о немедленном проведении мероприятий внепланового ведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности данной медицинской организации", - говорится в сообщении на сайте департамента.
Уточняется, что в кратчайшие сроки также будет проверено и обеспечение медицинского учреждения лекарственными средствами и расходными материалами. "Результаты проверки будут опубликованы", - добавили в департаменте.
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Научно-практический Центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-ЯсенецкогоМоскваОбщество
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