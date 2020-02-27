Власти Москвы проверят медцентр, заявивший о планах купить иконостас

"Департаментом принято решение о немедленном проведении мероприятий внепланового ведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности данной медицинской организации", - говорится в сообщении на сайте департамента.

Уточняется, что в кратчайшие сроки также будет проверено и обеспечение медицинского учреждения лекарственными средствами и расходными материалами. "Результаты проверки будут опубликованы", - добавили в департаменте.