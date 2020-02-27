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Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
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РИА Новости

Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"

13:53 27.02.2020 (обновлено: 17:00 27.02.2020)
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© Алексей НикольскийПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
© Алексей Никольский
МИНСК, 27 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "понуждением к интеграции" цену на российский газ.
Как сообщает Sputnik Беларусь, речь об этом шла в Минске на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
21 февраля, 14:29
Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии
Цена поставок газа в Белоруссию на январь и февраль 2020 года составила 127 долларов за тысячу кубометров на границе.

"Нам говорят: 127 долларов — это благо. <…> Мы россиянам говорим <…> : давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти, было 110-111 долларов. "Нет, давайте 127 долларов". На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
По его словам, сегодня Польша получает американский СПГ по 90 долларов за тысячу кубометров, который к тому же требует перевозки, регазификации и поставки по трубе.

Газовые переговоры

"Газпром" и "Газпром Трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021-го.
Московский Кремль
12 февраля, 17:08Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединение России и Белоруссии
В начале февраля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что условия поставок сохранятся на уровне 2019 года. Позже первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск будет добиваться небольшой корректировки в свою пользу, но "как базовый вариант цена 127 долларов, на самом деле, зафиксирована уже на уровне президентов".
На прошлой неделе Лукашенко заявил, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для страны должен стоить около 90 долларов за тысячу кубометров.

"Перетаможка" нефти

Межправительственное соглашение предусматривает беспошлинные поставки нефти из России в Белоруссию в размере 24 миллиона тонн в год. Из этого объема 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ, пошлины от экспорта нефтепродуктов остаются в бюджете республики.
Остальные шесть миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года могла реэкспортировать с зачислением пошлин в свой бюджет. Этот механизм в Минске назвали "перетаможкой". На этот год механизм не продлили.
Газоизмерительная станция
14 февраля, 14:07Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
"Газпром" договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Обвиняю Лукашенко в " понуждении" К России - отдать даром газ,нефть.... Пусть понуждает у запада)))
27 февраля, 13:57
Руслан Якубик
346160038433
Т.е. дешевле, чем у нас, не нашёл, я так понимаю...
27 февраля, 14:02
Василий П.
1993000262
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