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Комитет ГД отклонил поправку о пороге явки при голосовании 22 апреля
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РИА Новости

Комитет ГД отклонил поправку о пороге явки при голосовании 22 апреля

13:53 27.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг отклонил поправку во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование признается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины участников голосования.
Автором поправки выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
Депутат предлагает дополнить статью законопроекта положением, что "общероссийское голосование признается соответствующей комиссией состоявшимся в случае, если в нем приняло участие более половины участников общероссийского голосования, внесенных в списки участников общероссийского голосования". Кроме того, комиссия признает решение принятым на голосовании в случае, "если за это решение проголосовало более половины участников общероссийского голосования, внесенных в списки участников общероссийского голосования".
Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что такие изменения не требуются, порога явки, по его словам, нет даже на выборах в Госдуму.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 13:32
Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
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Сергей Иванов (политик, ЛДПР)Конституция РФПавел КрашенинниковЛДПРГосдума РФРоссияПолитика
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