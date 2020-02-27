Комитет ГД отклонил поправку о пороге явки при голосовании 22 апреля

Депутат предлагает дополнить статью законопроекта положением, что "общероссийское голосование признается соответствующей комиссией состоявшимся в случае, если в нем приняло участие более половины участников общероссийского голосования, внесенных в списки участников общероссийского голосования". Кроме того, комиссия признает решение принятым на голосовании в случае, "если за это решение проголосовало более половины участников общероссийского голосования, внесенных в списки участников общероссийского голосования".