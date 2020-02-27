Комитет ГД отклонил поправку о пороге явки при голосовании 22 апреля

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг отклонил поправку во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование признается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины участников голосования.
Автором поправки выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
Депутат предлагает дополнить статью законопроекта положением, что "общероссийское голосование признается соответствующей комиссией состоявшимся в случае, если в нем приняло участие более половины участников общероссийского голосования, внесенных в списки участников общероссийского голосования". Кроме того, комиссия признает решение принятым на голосовании в случае, "если за это решение проголосовало более половины участников общероссийского голосования, внесенных в списки участников общероссийского голосования".
Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что такие изменения не требуются, порога явки, по его словам, нет даже на выборах в Госдуму.