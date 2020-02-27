У израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностировали коронавирус

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана. Архивное фото

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. У израильтянина, вернувшегося из У израильтянина, вернувшегося из Италии , диагностирован коронавирус, сообщает государственная телерадиокомпания "Кан"

"В Израиле подтверждён первый пациент с коронавирусом . Это человек, который вернулся из Италии и почувствовал себя плохо", - цитирует телерадиокомпания заявление генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан-това.

В среду минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полётов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Гражданам, вернувшимся из этой страны, предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Израиль вводит ограничительные меры для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такие же меры действую в отношении прибывающих из Японии и Южной Корее, а также Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР.

В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и Японии, и для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 школьников из Беер Шевы, контактировавшие с туристической группой. Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море.