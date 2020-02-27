Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T13:50+0300
https://ria.ru/20200227/1565277790.html
ЦБ оценил "дыру" в капитале НВКбанка в 594 миллиона рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4349f58a62b52559e28dbc7da3b2261.jpg
РИА Новости

ЦБ оценил "дыру" в капитале НВКбанка в 594 миллиона рублей

13:50 27.02.2020
253
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России оценил размер "дыры" в капитале лишившегося лицензии "Нижневолжского коммерческого банка" (АО "НВКбанк", Саратов) в 593,797 миллиона рублей, говорится в материалах регулятора.
Так, активы банка по результатам обследования составляют 9,01 миллиарда рублей, обязательства - 9,604 миллиарда.
Банк России с 24 января отозвал лицензию у НВКбанка. Как сообщил регулятор, банк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. Кроме того, отражение в финотчетности принимаемых кредитных рисков по требованию ЦБ выявило значительное (более 80%) снижение капитала банка.
Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц. По оценке регулятора, более 65% кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января занимал 179-е место в банковской системе РФ.
Вывеска Русского ипотечного банка
31 января 2019, 13:15
ЦБ: "дыра" в капитале "Русского ипотечного банка" составила 1,8 млрд рублей
011022
Обсудить 0
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)СаратовРоссияЭкономика
Рекомендуем
Анатолий Попов
В Сбербанке назвали популярные в США чеки инструментом каменного века
Генеральный директор, ПАО Россети Павел Ливинский
Глава "Россетей" рассказал о беспроводной передаче электроэнергии
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Россия настаивает, что Китай не может быть подключен к ДСНВ
Судно Duncan Island в порту Калуннборг в Дании
В Дании отпустили задержанных российских моряков
Плaнeтapнaя тумaннocть CVMP 1
Астрономы сделали фото самой красивой планетарной туманности
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
НК ЮКОС
РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа
Добыча нефти
Эксперт объяснила, почему российская нефть выгодна Британии и Турции
Скорая помощь
В ДТП с тремя автомобилями в Ростовской области погибли три человека
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Минздрав объяснил, почему в части медучреждений нет водопровода
Стенд АО МСП Банк
МСП Банк зафиксировал рекордный рост выдачи кредитов МСБ в 2019 году
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния