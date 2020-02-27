ЦБ оценил "дыру" в капитале НВКбанка в 594 миллиона рублей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России оценил размер "дыры" в капитале лишившегося лицензии "Нижневолжского коммерческого банка" (АО "НВКбанк", Саратов) в 593,797 миллиона рублей, говорится в материалах регулятора.

Так, активы банка по результатам обследования составляют 9,01 миллиарда рублей, обязательства - 9,604 миллиарда.

Банк России с 24 января отозвал лицензию у НВКбанка. Как сообщил регулятор, банк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. Кроме того, отражение в финотчетности принимаемых кредитных рисков по требованию ЦБ выявило значительное (более 80%) снижение капитала банка.

Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц. По оценке регулятора, более 65% кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды.