СК показал квартиру в Липецке, где мужчина напал с ножом на свою семью

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в Липецке , где отец убил 4-летнюю дочь, ранил жену и покончил с собой.

Как сообщалось ранее, инцидент в многоэтажном доме на улице Стаханова в Липецке произошел около 3.00 мск в четверг. Позвонившая в правоохранительные органы женщина сообщила, что муж нанес ей и двум ее дочерям ножевые ранения. После этого мужчина поджег квартиру и покончил с собой. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили в квартире погибшую 4-летнюю девочку, а также ее 11-летнюю сестру и мать с ранениями. Возле дома лежало тело главы семейства.

На видео, опубликованном в YouTube-канале СК, видны обгоревшие стены квартиры, окна, мебель и бытовая техника. На кадрах показан кухонный нож, которым мужчина, предположительно, наносил удары своей жене и двум дочерям.

По предварительной версии следствия, мужчина, поссорившись с супругой, нанес ранения ей и дочерям, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство трех человек.

Состояние выжившей 11-летней девочки оценивается как крайне тяжелое, ребенок находится в реанимации областной детской больницы. Мама девочки в тяжелом состоянии находится в реанимации областной больницы.