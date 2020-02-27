Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T13:48+0300
https://ria.ru/20200227/1565277707.html
СК показал квартиру в Липецке, где мужчина напал с ножом на свою семью
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565277588_68:0:1197:635_1036x0_80_0_0_c0b7e063c76af05ed50692f0a33605ac.jpg
РИА Новости

СК показал квартиру в Липецке, где мужчина напал с ножом на свою семью

13:48 27.02.2020
23559
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в Липецке, где отец убил 4-летнюю дочь, ранил жену и покончил с собой.
Как сообщалось ранее, инцидент в многоэтажном доме на улице Стаханова в Липецке произошел около 3.00 мск в четверг. Позвонившая в правоохранительные органы женщина сообщила, что муж нанес ей и двум ее дочерям ножевые ранения. После этого мужчина поджег квартиру и покончил с собой. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили в квартире погибшую 4-летнюю девочку, а также ее 11-летнюю сестру и мать с ранениями. Возле дома лежало тело главы семейства.
На видео, опубликованном в YouTube-канале СК, видны обгоревшие стены квартиры, окна, мебель и бытовая техника. На кадрах показан кухонный нож, которым мужчина, предположительно, наносил удары своей жене и двум дочерям.
Автомобили скорой медицинской помощи
Вчера, 11:09
Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
По предварительной версии следствия, мужчина, поссорившись с супругой, нанес ранения ей и дочерям, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство трех человек.
Состояние выжившей 11-летней девочки оценивается как крайне тяжелое, ребенок находится в реанимации областной детской больницы. Мама девочки в тяжелом состоянии находится в реанимации областной больницы.
По данным следствия, семья, в которой произошла трагедия, благополучная. Женщина работает мировым судьей, мужчина трудился в отделе продаж в автосалоне.
Топор
Вчера, 12:38
Жительница Саранска изрубила топором сожителя из-за оскорблений
12212227
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)ЛипецкПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой медицинской помощи
Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
НК ЮКОС
РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь
Здание Европейского суда по правам человека
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния