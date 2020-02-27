Памфилова: закреплять порог явки на голосовании по Конституции не надо

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Закрепление в законе о поправках к Конституции РФ минимального порога явки на общероссийском голосовании не требуется, волеизъявление должно быть свободным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании профильного комитета.
"Я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда даёт противоположный эффект", - сказала Памфмилова на заседании думского комитета по государственному строительству и законодательству, отвечая на вопрос, нужно ли закрепить в законе минимальный порог явки на общероссийском голосовании.
В четверг парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.