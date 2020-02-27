В Абхазии с 1 марта запретили въезд всем иностранцам, кроме россиян

СУХУМ, 27 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о запрете на въезд в республику иностранцам, кроме граждан тех стран, с которыми установлен безвизовый режим, документ вступает в силу с 1 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

В среду и.о. президента Абхазии Валерий Бганба сообщил о том, что из-за коронавируса будет запрещен въезд в страну всем иностранцам, кроме россиян.

"Временно, до 7 апреля 2020 года ограничить въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми Абхазии в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим", - говорится в сообщении.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Генпрокурора Абхазии, уточняют в пресс-службе.

Ранее Бганба провел встречу с руководителями республиканских ведомств, на которой обсуждался план действий по защите от проникновения коронавируса в республику. Бганба поручил установить на границе с Россией и Грузией тепловизоры и мобильные поликлиники "с целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии". Помимо этого, в МИД республики временно ограничили выдачу туристических виз гражданам зарубежных стран. Государственная миграционная служба совместно c погранподразделением СГБ Абхазии обеспечили временный въезд трудовых эмигрантов.

Также, вскоре из России в Абхазию поступят 500 тест-систем для диагностики коронавируса. Как утверждают абхазские медики, в республике нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией. МИД Абхазии призвал граждан республики воздержаться от посещения стран, в которых зафиксированы случаи заражения. Ведомство также рекомендовало представителям госорганов власти и общественных организаций приостановить осуществление рабочих визитов в страны, где обнаружен вирус.