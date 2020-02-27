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Туризм
2020-02-27T13:35+0300
https://ria.ru/20200227/1565277068.html
В Абхазии с 1 марта запретили въезд всем иностранцам, кроме россиян
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РИА Новости

В Абхазии с 1 марта запретили въезд всем иностранцам, кроме россиян

13:35 27.02.2020
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© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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Вид на побережье в Гаграх. Архивное фото
СУХУМ, 27 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о запрете на въезд в республику иностранцам, кроме граждан тех стран, с которыми установлен безвизовый режим, документ вступает в силу с 1 марта, сообщает пресс-служба главы государства.
В среду и.о. президента Абхазии Валерий Бганба сообщил о том, что из-за коронавируса будет запрещен въезд в страну всем иностранцам, кроме россиян.
"Временно, до 7 апреля 2020 года ограничить въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми Абхазии в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим", - говорится в сообщении.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Генпрокурора Абхазии, уточняют в пресс-службе.
Ранее Бганба провел встречу с руководителями республиканских ведомств, на которой обсуждался план действий по защите от проникновения коронавируса в республику. Бганба поручил установить на границе с Россией и Грузией тепловизоры и мобильные поликлиники "с целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии". Помимо этого, в МИД республики временно ограничили выдачу туристических виз гражданам зарубежных стран. Государственная миграционная служба совместно c погранподразделением СГБ Абхазии обеспечили временный въезд трудовых эмигрантов.
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Также, вскоре из России в Абхазию поступят 500 тест-систем для диагностики коронавируса. Как утверждают абхазские медики, в республике нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией. МИД Абхазии призвал граждан республики воздержаться от посещения стран, в которых зафиксированы случаи заражения. Ведомство также рекомендовало представителям госорганов власти и общественных организаций приостановить осуществление рабочих визитов в страны, где обнаружен вирус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаВалерий БганбаАбхазияРоссияВ мире
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