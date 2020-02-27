Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ , согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.

Авторами поправки стали сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по изменению конституции Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Поправкой предлагается установить дату голосования – 22 апреля, это будет нерабочий день. Голосование будет проходить с 8 до 20 часов по местному времени.