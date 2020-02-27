Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Авторами поправки стали сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по изменению конституции Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
Поправкой предлагается установить дату голосования – 22 апреля, это будет нерабочий день. Голосование будет проходить с 8 до 20 часов по местному времени.
Кроме того, указ президента об общероссийском голосовании "подлежит официальному опубликованию не позднее дня, следующего за днем его подписания".