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В Италии пресекают попытки ряда граждан покинуть зону карантина
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РИА Новости

В Италии пресекают попытки ряда граждан покинуть зону карантина

13:30 27.02.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoИтальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане. Архивное фото
РИМ, 27 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Правоохранительные органы Италии пресекли несколько попыток граждан покинуть так называемую "красную зону", созданную в североитальянской провинции Лоди в связи со вспышкой коронавируса.
Как стало известно журналистам из источников в префектуре Лоди, за последние дни было зафиксировано как минимум пять попыток уехать из района, в котором ранее был введен 15-дневный карантин. Все нарушители распоряжения, изданного на прошлой неделе руководством области Ломбардия, были принудительно возвращены домой. Им предъявлено обвинение в "неисполнении предписанных властями мер по обеспечению общественной безопасности".
Ровно неделю назад в городе Кодоньо был выявлен первый случай заражения коронавирусом на севере Италии. Тогда в местную больницу был доставлен 38-летний мужчина, тест которого на новый тип вируса дал положительный результат. Это был четвертый случай заражения, зафиксированный на Апеннинах. До этого момента коронавирус был обнаружен только у двух китайских туристов и одного итальянца, доставленного на родину из китайского города-эпицентра заболевания Уханя.
После проверки всех граждан, контактировавших в последнее время с госпитализированным мужчиной, в Кодоньо и еще девяти соседних населенных пунктах провинции Лоди медики установили очаг заражения коронавирусом, в котором оказались 47 тысяч человек. С воскресенья в этом районе был введен карантин, жителей уведомили о запрете покидать пределы "красной зоны" и попросили по возможности оставаться дома. Контроль за исполнением режима карантина был возложен на 400 представителей правоохранительных органов.
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Тем не менее, стало известно, что несколько жителей этого района попытались покинуть пределы "красной зоны". Кто-то захотел встретиться с любимой девушкой или друзьями, у кого-то просто не хватило терпения соблюдать режим карантина. Во всех этих случаях речь шла о поездке в пределах Ломбардии. Исключением стало задержание в среду сбежавшего из Кодоньо мужчины, которого обнаружили при проверке документов во Флоренции. Он пересек границы двух областей и отправился за 300 километров, имея на руках разрешение посетить одну из больниц провинции Лоди.
Несмотря на отдельные случаи нарушения распоряжений властей, префект Лоди Марчелло Кардона заявил, что практически все жители провинции "проявляют высокое чувство ответственности в эти дни необходимой изоляции".
В среду вечером число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусом достигло 400, более половины из них были выявлены в Ломбардии. В результате заражения скончались 12 человек. Все умершие были людьми пожилого возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями.
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Распространение нового коронавирусаЛомбардияИталияВ мире
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