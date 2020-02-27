Глава Адыгеи определил задачи по развитию Адыгейска

"Сегодня перед Адыгейском стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, дальнейшему развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест. Это касается и других населенных пунктов, входящих в состав города. Данные вопросы решаются в рамках государственных программ, национальных проектов. Итоги года говорят о позитивных изменениях в развитии муниципалитета. Но задач остается еще много", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.