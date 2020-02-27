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Глава Адыгеи определил задачи по развитию Адыгейска
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РИА Новости

Глава Адыгеи определил задачи по развитию Адыгейска

13:30 27.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе сессии совета Адыгейска, где обсуждались итоги работы местных властей за год, определил задачи по перспективному развитию города, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Сегодня перед Адыгейском стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, дальнейшему развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест. Это касается и других населенных пунктов, входящих в состав города. Данные вопросы решаются в рамках государственных программ, национальных проектов. Итоги года говорят о позитивных изменениях в развитии муниципалитета. Но задач остается еще много", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Отмечается, что глава республики отметил важность качественной реализации проектов "Единой России", в рамках которых у муниципалитетов появилась возможность благоустроить общественные и дворовые территории, реконструировать школьные спортзалы и возводить спортивные объекты. Также он акцентировал внимание мэрии на вопросах оказания господдержки бизнесу, привлечения хозяйств малых форм на селе к участию в грантовых программах.
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Как сообщает пресс-служба, Кумпилов отдельно остановился на вопросах контроля за реализацией нацпроектов, обозначил задачи в отраслях здравоохранения, образования и культуры, отметил необходимость закрепления тенденций роста рождаемости и снижения смертности.
"Эту тенденцию необходимо закрепить, используя все государственные механизмы по укреплению института семьи, поддержке молодых и многодетных семей, приобщению населения к здоровому образу жизни. Все усилия в социальной сфере должны этому способствовать", - сказал Кумпилов.
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