Глава Адыгеи определил задачи по развитию Адыгейска

КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе сессии совета Адыгейска, где обсуждались итоги работы местных властей за год, определил задачи по перспективному развитию города, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Сегодня перед Адыгейском стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, дальнейшему развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест. Это касается и других населенных пунктов, входящих в состав города. Данные вопросы решаются в рамках государственных программ, национальных проектов. Итоги года говорят о позитивных изменениях в развитии муниципалитета. Но задач остается еще много", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Отмечается, что глава республики отметил важность качественной реализации проектов "Единой России", в рамках которых у муниципалитетов появилась возможность благоустроить общественные и дворовые территории, реконструировать школьные спортзалы и возводить спортивные объекты. Также он акцентировал внимание мэрии на вопросах оказания господдержки бизнесу, привлечения хозяйств малых форм на селе к участию в грантовых программах.
23 сентября 2019, 17:15Республика АдыгеяСамый большой круг адыгейского сыра попал в Книгу рекордов России
Как сообщает пресс-служба, Кумпилов отдельно остановился на вопросах контроля за реализацией нацпроектов, обозначил задачи в отраслях здравоохранения, образования и культуры, отметил необходимость закрепления тенденций роста рождаемости и снижения смертности.
"Эту тенденцию необходимо закрепить, используя все государственные механизмы по укреплению института семьи, поддержке молодых и многодетных семей, приобщению населения к здоровому образу жизни. Все усилия в социальной сфере должны этому способствовать", - сказал Кумпилов.
25 сентября 2019, 17:26Ядерные технологииАдыгейские власти рассказали о перспективах проекта создания ветропарка