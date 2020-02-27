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Один из создателей Angry Birds выступит на Лектории BBI
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РИА Новости

Один из создателей Angry Birds выступит на Лектории BBI

13:28 27.02.2020
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© Фото : компания BBIПитер Вестербака
Питер Вестербака
© Фото : компания BBI
МОСКВА, 27 фев - Компания BBI. На Лектории BBI 20 апреля выступит Питер Вестербака — один из создателей Angry Birds, самой популярной мобильной игры в мире. Суммарное число скачиваний всех версий Angry Birds еще в 2015 году перевалило за 3,5 миллиарда. В роли директора по маркетингу Rovio Entertainment Питер превратил Angry Birds в суперуспешную франшизу: под этим брендом по всему миру начали выпускать детские игрушки и одежду, дело дошло до собственного парка развлечений в Финляндии и полнометражного анимационного фильма!
Питера Вестербаку часто называют "финским Илоном Маском" — он инвестирует в захватывающие инженерные проекты по всему миру: альтернативные источники энергии, сверхкомпактные электрические автомобили и даже в скоростной железнодорожный тоннель между Таллином и Хельсинки, который пройдет под Финским заливом!
Питер Вестербака не только выдающийся предприниматель, но и невероятно харизматичный спикер. Его выступление будет полезно руководителям компаний, маркетологам и всем, кто хочет рано или поздно воплотить свои идеи в жизнь!
После выступления Питер Вестербака примет участие в панельной дискуссии с директорами по маркетингу выдающихся российских компаний.
Также на Лектории BBI 20 апреля выступят Аллан Пиз, Карстен Бредемайер и Роберт Киган.
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