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Президент Франции заявил, что эпидемия коронавируса впереди
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РИА Новости

Президент Франции заявил, что эпидемия коронавируса впереди

13:25 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Франции предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, а задача врачей состоит в эффективном противодействии заболеванию, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.
Утром в четверг Макрон прибыл в парижскую больницу Pitie-Salpetriere в 13-м округе Парижа. Именно в этом медучреждении в ночь на среду скончался один из заразившихся коронавирусом французов.
"Перед нами кризис, грядет эпидемия… Наш долг - противостоять ей наилучшим образом", - сказал французский лидер во время встречи с персоналом больницы. Он заверил медиков в своей поддержке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
Во Франции заражены 18 человек.
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Распространение нового коронавирусаЭммануэль МакронХубэйВОЗКитайУханьВ мире
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