Число заражений коронавирусом в Иране достигло 245 человек

"С полудня вчерашнего дня к полудню сегодняшнего точно удалось установить 106 новых случаев. С учетом вчерашних данных достигло 245 случаев заражения. К сожалению, 7 человек скончались, с учетом прежних жертв – 26 человек погибли", - сказал он в эфире телеканала IRINN. Днем ранее министерство здравоохранения Ирана сообщало о 139 случаях заражения, из которых 19 были со смертельным исходом.