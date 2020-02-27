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У жителя Пермского края после индексации уменьшилась пенсия
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РИА Новости

У жителя Пермского края после индексации уменьшилась пенсия

13:23 27.02.2020 (обновлено: 13:46 27.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина с полученной пенсией на почтамте
Мужчина с полученной пенсией на почтамте
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пенсия жителя города Добрянка в Пермском крае после индексации оказалась на тысячу c лишним рублей меньше, сообщает "Зори.Плюс".
По данным портала, мужчина вышел на пенсию в 2018 году и с тех пор ежемесячно получал 11 919 рублей. После прошлогодней индексации сумма увеличилась до 13 232 рублей.
После новой индексации ему опять выплатили 11 919 рублей, как при выходе на пенсию.
В местном управлении Пенсионного фонда рассказали Ura.ru, что снижение вызвано "сбоем в компьютерной программе". В ведомстве добавили, что пенсионеру сделали перерасчет и в феврале выплатили пенсию с учетом январской индексации.
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Пенсионный фонд РФПермский крайОбщество
Популярные комментарии
Это просто позор власти, когда обсуждаются такие суммы пенсии: 11919 руб и 13232 руб. Просто ПОЗОР режима!
27 февраля, 13:33
ВПВова Путкин
95100021
Вот она "цифровизация"! А что будет, если сбойнёт электронная трудовая книжка??? Есть риск остаться без стажа.
27 февраля, 13:47
СзСнова здорова
6431106
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