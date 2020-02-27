У жителя Пермского края после индексации уменьшилась пенсия

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пенсия жителя города Добрянка в Пермском крае после индексации оказалась на тысячу c лишним рублей меньше, сообщает "Зори.Плюс".
По данным портала, мужчина вышел на пенсию в 2018 году и с тех пор ежемесячно получал 11 919 рублей. После прошлогодней индексации сумма увеличилась до 13 232 рублей.
После новой индексации ему опять выплатили 11 919 рублей, как при выходе на пенсию.
В местном управлении Пенсионного фонда рассказали Ura.ru, что снижение вызвано "сбоем в компьютерной программе". В ведомстве добавили, что пенсионеру сделали перерасчет и в феврале выплатили пенсию с учетом январской индексации.