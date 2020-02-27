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ESET обнаружила уязвимость, затронувшую более миллиарда устройств
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РИА Новости

ESET обнаружила уязвимость, затронувшую более миллиарда устройств

13:19 27.02.2020
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© ESET NOD32Антивирус ESET NOD32
Антивирус ESET NOD32
© ESET NOD32
Антивирус ESET NOD32 . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили ранее неизвестную уязвимость Kr00k (CVE-2019-15126), затрагивающую устройства с Wi-Fi-чипами производства Broadcom и Cypress, говорится в сообщении ESET.
"По данным исследования, она ставит под угрозу более миллиарда популярных гаджетов, среди которых смартфоны, планшеты, IoT-девайсы, а также точки доступа Wi-Fi и маршрутизаторы", - уточняется в сообщении.
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Проведенные экспертами компании тесты показали, что до установки обновлений с исправлениями некоторые устройства Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3), Xiaomi (RedMi), а также точки доступа Asus и Huawei были уязвимы для Kr00k. По оценкам экспертов, их общее количество превысило миллиард. Кроме того, многие другие производители, чьи гаджеты не участвовали в тестировании, также использовали в своих устройствах чипы, подверженные этой уязвимости.
Отмечается, что новая уязвимость похожа на найденную ранее KRACK (Key Reinstallation Attacks - атаки c переустановкой ключа), но имеет принципиальные отличия.
Kr00k позволяет злоумышленникам расшифровать беспроводные сетевые пакеты, передаваемые с незащищенного устройства. Уязвимость затрагивает как WPA2-Personal, так и WPA2-Enterprise протоколы с AES-CCMP шифрованием. "При внезапном отключении устройств от Wi-Fi ключ очищается и устанавливается на 0, в то время как Kr00k не дает сделать этого: чип оставляет данные в буфере без защиты. Таким образом Kr00k может открыть брешь для утечки конфиденциальных данных пользователя", - поясняют эксперты компании.
Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют пользователям обновить устройства до последней версии.
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