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Патрушев потребовал усилить борьбу с коррупцией на Северном Кавказе
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РИА Новости

Патрушев потребовал усилить борьбу с коррупцией на Северном Кавказе

13:18 27.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ВЛАДИКАВКАЗ, 27 фев - РИА Новости. Борьбу с коррупцией в регионах Северо-Кавказского федерального округа надо усилить, исключив при этом формализм и повысив ответственность местной власти за результаты этой работы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Коррупция как криминальное явление "имеет повышенную общественную опасность, затрудняет экономическое развитие страны, негативно отражается на реализации стратегических национальных приоритетов и национальных проектов", отметил Патрушев, выступая в четверг на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в СКФО. По его словам, "взяточничество и подкуп являются одними из причин формирования социальной напряжённости, роста недоверия к государственным институтам".
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"В ходе реализации национальной стратегии противодействия коррупции на территории округа только в прошлом году выявлено 2182 преступления коррупционной направленности. За преступления этой категории судами вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении 932 лиц. Среди осужденных бывшие руководители региональных правительств и министерств", - сообщил Патрушев.
По его словам, материальный ущерб по коррупционным преступлениям в СКФО в 2019 году превысил 2,8 миллиарда рублей, но благодаря превентивной правоохранительной работе предотвращен ущерб на сумму более 31 миллиарда рублей. "Вместе с тем, отсутствие эффективной работы по ослаблению и искоренению причин и условий коррупции нередко сказывается на увеличении фактов сращивания с корыстными целями представителей органов власти, коммерческих структур и организованных преступных групп", - указал Патрушев.
При этом государственная и муниципальная служба используется в целях обеспечения личных интересов, интересов определенного круга лиц, объединённых, в том числе, по этническому, родовому и религиозному признакам, отметил секретарь Совбеза. "Особенно это проявляется в реализации мошеннических схем освоения бюджетных средств, уклонении от уплаты налогов, противоправных действиях при приватизации предприятий и имущества, использовании земельных ресурсов", - добавил Патрушев.
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Поэтому, продолжил он, требуется "обеспечить комплектование, исключить всякий формализм в работе и повысить ответственность руководителей субъектов Федерации за результаты их деятельности". Кроме того, важно совершенствовать проверки в отношении кандидатов на должности государственной и муниципальной службы, добавил секретарь Совбеза.
По словам Патрушева, не менее значимо повысить эффективность оперативно-розыскной деятельности по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений, в том числе сопряженных с хищением бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов. Одновременно для формирования нетерпимого отношения к коррупции и повышения уровня правосознания граждан следует усилить информационно-пропагандистскую работу среди населения, заключил он.
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Северный КавказСеверо-Кавказский ФОНиколай ПатрушевРоссияПолитика
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