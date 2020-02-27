Песков прокомментировал жалобу учителей на программу "Пусть говорят"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Государство не может повлиять на редакционную политику каналов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о жалобе учителей председателю госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину на программу "Пусть говорят", которую тот передал президенту Владимиру Путину.
По мнению педагогов, о котором рассказал Мухаметшин, такие передачи мешают воспитательной работе с детьми.
"В данном случае государство никак не может влиять и не влияет на редакционную политику каналов до тех пор, пока политика соответствует действующему закону", - сказал Песков.
Он отметил, что государство совместно с общественными организациям может формулировать предложения по контентному наполнению, и, если это будет коррелироваться с редакционной политикой, "возможно появление новых форматов при условии, если они будут интересны зрительской аудитории".
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