Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T13:17+0300
https://ria.ru/20200227/1565275809.html
Песков прокомментировал жалобу учителей на программу "Пусть говорят"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_85cf391f50ab4ff7a96cf4fda444f8cf.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал жалобу учителей на программу "Пусть говорят"

13:17 27.02.2020
5267
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Государство не может повлиять на редакционную политику каналов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о жалобе учителей председателю госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину на программу "Пусть говорят", которую тот передал президенту Владимиру Путину.
По мнению педагогов, о котором рассказал Мухаметшин, такие передачи мешают воспитательной работе с детьми.
"В данном случае государство никак не может влиять и не влияет на редакционную политику каналов до тех пор, пока политика соответствует действующему закону", - сказал Песков.
Он отметил, что государство совместно с общественными организациям может формулировать предложения по контентному наполнению, и, если это будет коррелироваться с редакционной политикой, "возможно появление новых форматов при условии, если они будут интересны зрительской аудитории".
Певец Александр Серов
13 января, 12:39
Певец Александр Серов отозвал иск к ток-шоу "Пусть говорят"
6502418
Обсудить 6
Пусть говорятГоссовет ТатарстанаФарид МухаметшинДмитрий ПесковВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Когда Песков что то комментирует, складывается впечатление, что государство не не может, а не хочет ни на что влиять. Удобно.
27 февраля, 13:19
Сергей Новиков
1000011
Рекомендуем
Певец Александр Панайотов
Панайотов прокомментировал сообщения о своем участии в Евровидении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Голосование на выборах
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Алкогольный отдел в супермаркете
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Президент Украины Владимир Зеленский
На сайте президента Украины нашли ошибки в биографии Зеленского
Президент России Владимир Путин
Соседка рассказала о родителях мальчика, попросившего Путина о помощи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти
Генеральный директор, ПАО Россети Павел Ливинский
Глава "Россетей" рассказал о беспроводной передаче электроэнергии
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала о ситуации с мальчиком, обратившимся к Путину
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя назвал единственное долгосрочное решение проблемы Идлиба
Акция в защиту Константина Ярошенко
Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн передал "привет" Москве
Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
Немецкий эксперт рассказал о рисках заболевания коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния