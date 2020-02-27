Песков прокомментировал жалобу учителей на программу "Пусть говорят"

"В данном случае государство никак не может влиять и не влияет на редакционную политику каналов до тех пор, пока политика соответствует действующему закону", - сказал Песков.

Он отметил, что государство совместно с общественными организациям может формулировать предложения по контентному наполнению, и, если это будет коррелироваться с редакционной политикой, "возможно появление новых форматов при условии, если они будут интересны зрительской аудитории".