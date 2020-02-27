МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. S7 еще не получила уведомления об ограничении рейсов в Южную Корею, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
С 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение России с Южной Кореей, кроме рейсов "Аэрофлота" и его дочерней компании "Аврора", сообщила 26 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
"Не получили еще", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, получила ли компания уведомление об ограничении рейсов в Южную Корею.