S7 еще не получила уведомления об ограничении рейсов в Южную Корею

С 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение России с Южной Кореей, кроме рейсов "Аэрофлота" и его дочерней компании "Аврора", сообщила 26 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.