МСП Банк вошел в топ-10 банков по объему кредитов субъектам МСП

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. МСП Банк по итогам 2019 года впервые вошел в топ-10 ведущих банков по объему кредитов, выданных субъектам МСП, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".

МСП Банк занял в рейтинге 7-е место, показав рост объема выдачи кредитов по сравнению с 2018 годом на 70% до уровня 83 миллиардов рублей.

Как отмечает "Эксперт РА", общий объем кредитов, выданных банками, в сегменте МСП в 2019 году вырос на 15% к 2018 году и составил 7,8 триллиона рублей, что является рекордным значением с 2014 года (7,6 триллиона рублей). Развитию сегмента кредитования МСП способствовали общая тенденция к снижению процентных ставок на рынке, а также расширение программ господдержки малого и среднего бизнеса.