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МСП Банк вошел в топ-10 банков по объему кредитов субъектам МСП
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РИА Новости

МСП Банк вошел в топ-10 банков по объему кредитов субъектам МСП

13:10 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. МСП Банк по итогам 2019 года впервые вошел в топ-10 ведущих банков по объему кредитов, выданных субъектам МСП, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".
МСП Банк занял в рейтинге 7-е место, показав рост объема выдачи кредитов по сравнению с 2018 годом на 70% до уровня 83 миллиардов рублей.
По данным пресс-службы, быстрый рост кредитования связан, в первую очередь, с участием банка в реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В частности, МСП Банк активно кредитовал малые и средние компании по Программе субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ, сконцентрировав внимание на поддержке приоритетных для российской экономики отраслей и дополнительно снизив процентные ставки. Кроме того, в 2019 году банк значительно расширил свою региональную сеть, открыв 14 новых центров консультирования предпринимательства, 7 из которых находятся на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Как отмечает "Эксперт РА", общий объем кредитов, выданных банками, в сегменте МСП в 2019 году вырос на 15% к 2018 году и составил 7,8 триллиона рублей, что является рекордным значением с 2014 года (7,6 триллиона рублей). Развитию сегмента кредитования МСП способствовали общая тенденция к снижению процентных ставок на рынке, а также расширение программ господдержки малого и среднего бизнеса.
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